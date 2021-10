Încă unul dintre simbolurile municipiului Suceava este demolat: autogara din centru care aparține societății TASA Invest. Lucrările de demolare au început astăzi în zona respectivă urmând să fie construit Ansamblul Rezidențial ”Ștefan cel Mare”. Autogara TASA s-a mutat de luni, 4 octombrie, pe strada Traian Vuia, nr.7.

