Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat în ședința solemnă de la Palatul Administrativ, dedicată Zilei Bucovinei, că premierul Ludovic Orban l-a sunat chiar astăzi pentru a-i transmite că pe 16 decembrie, la București, va fi semnat contractul de finanațare pentru cel mai mare proiect al județului nostru pe fonduri europene. Este vorba despre un proiect în valoare de 240 de milioane de euro privind extinderea a rețelelor de apă și canalizare în 14 unități administrativ-teritoriale, prin Programul Operațional Investiții Mari. De această investiție vor beneficia aproximativ 220.000 de locuitori. Președintele Flutur a apreciat că vestea primită de la premier vine ca un cadou de Ziua Bucovinei. El a făcut apel la unitate și a spus că trebuie să iubim mai mult Suceava și Bucovina pentru că, în opinia sa, nu le putem cere altora să o facă dacă noi nu o facem. Ședința la care au participat prefectul Mirela Adomnicăi, rectorul Universității „Ștefan cel Mare”, Valentin Popa, primari, parlamentari și directori de instituții a fost binecuvîntată de arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Înalt Prea Sfinția Sa Pimen. De menționat că înaltul prelat a criticat clasa politică pentru neretrocedarea pădurilor revendicate de biserică, iar la final s-a rugat la bunul Dumnezeu să le dea sănătate președintelui Flutur și primarului Sucevei, Ion Lungu, pentru tot ceea ce au făcut spre binele oamenilor.

