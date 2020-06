1 iunie cu bucurie: 20 de copii din Rădășeni, Suceava, au primit calculatoare și alte echipamente ce le oferă acces la educația online.

Donația a fost făcută de ELKO Romania cu obiectivul de a ajuta copiii din mediul rural să participe la învățământul la distanță

În condițiile actuale, în care activitățile educative se desfășoară online, există copii care nu dispun de cele necesare pentru a avea acces la aceste activități. Un studiu recent IRES arată că, în România, numărul elevilor fără acces sau cu acces limitat la laptop, tabletă, desktop este de peste 900.000, de 3.6 ori mai mare decât evaluarea Ministerului Educației.

Comuna Rădășeni se află în județul Suceava, zonă puternic afectată de actuala pandemie. Echipa ELKO a decis să ajute copiii din comunitatea locală și, la recomandarea învățătoarei Loredana Grumăzescu de la Școala Gimnazială ”Ion Lovinescu” din comună, 20 de calculatoare complet echipate au fost livrate copiilor care până acum nu aveau posibilitatea de a participa la cursurile online.

Calculatoarele asamblate de echipa tehnică a ELKO Romania, dotate suplimentar cu monitoare, UPS-uri și camere web, au fost pregătite și trimise spre Rădășeni alături de îndemnul de a învăța, de a fi buni și de a dărui și ei la rândul lor când vor fi mari. ”Educația este primul pas cu care pornești în viață. Îți dorim ca acest calculator, pe care l-ai primit astăzi în dar, să te ajute să mergi cât mai departe pe calea ta minunată de a contribui la frumusețea lumii”, este parte din mesajul transmis copiilor din Rădășeni de Carmen Stanciu, General Manager ELKO Romania.

”Am primit astăzi la Rădășeni, Suceava, darurile din partea dvs. și vă mulțumim din suflet! Atât copiii, părinții, cât și eu, ca și cadru didactic de la clasă, ne bucurăm mult de cele primite! Dumnezeu să vă răsplătească pentru ceea ce faceți! Vă îmbrățișăm cu drag!”, a spus cu recunoștință Loredana Grumăzescu, învățătoarea copiilor din Rădășeni.

Asociația StartEvo, prin care a fost realizată donația, va ține legătura pe viitor cu învățătoarea și profesorii din Rădășeni pentru a-i implica pe copii în activitățile și jocurile care se derulează pe platforma acesteia, KIDIBOT.

Proiectul se înscrie în programul de responsabilitate socială al companiei și cuprinde 20 de calculatoare și alte echipamente IT (monitoare, UPS-uri, camere web) având beneficiari finali copiii din comuna Rădășeni, județul Suceava, precum și un proiector și două tablete ce vor fi folosite de Asociația StartEvo în cadrul prezentărilor și concursurilor organizate pe platforma KIDIBOT.

Calculatoare pentru copiii din Rădășeni, Suceava 1 iunie ne-a adus anul acesta fericirea pură a unor copii care au primit în dar primul calculator din viața lor. Inimile noastre sunt pline de bucuria că am putut face o schimbare în bine, oferind acces la educație acestor copii minunați.Detalii:https://bit.ly/3dmzPOz#elko #facembine #scoalaonline #kidibot #radaseni #1iunie Gepostet von ELKO Romania am Sonntag, 31. Mai 2020

Despre Asociația StartEvo

Asociaţia StartEvo s-a înfiinţat în 2011, la iniţiativa Alinei Ferseta, a lui Constantin Ferseta şi a lui Iulian Crăciun, având că scop inspirarea românilor să lupte mai mult pentru visurile lor. Acţiunile făcute de-a lungul timpului au variat de la filmarea poveştilor inspiraţionale până la evenimente în licee cu VIP-uri, Bursele Ambiţiei şi Sistemul Naţional de Mentorat StartEvo. Mai multe detalii pe www.startevo.com.

Despre KIDIBOT

KIDIBOT este o platformă educaţională gratuită destinată copiilor de 6-18 ani, copii pe care îi motivează să citească şi să înveţe folosind educaţia prin joacă, presiunea socială pozitivă, concursuri între echipe, inspiraţie de la personalităţi şi multe altele. În acest moment, KIDIBOT este folosit de copiii din peste 25,01% din şcolile din România. În ultimii doi ani, platforma educaţională KIDIBOT a câştigat 10 distincţii diferite, printre care Locul I la Gala Societăţii Civile 2018, Secţiunea Tineret şi Best Social Inclusion Start-Up 2019, oferit de Comisia Europeană în cadrul Start-Up Europe Summit 2019. KIDIBOT este implementat în România de către Asociaţia StartEvo.

Despre ELKO Group și ELKO Romania

ELKO Group este unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, soluții IT și electronice de consum din regiune, reprezentând 400 de producători și oferind o gamă largă de peste 40.000 de produse și servicii către mai mult de 10.000 de companii, producători de calculatoare, retaileri, integratori de sisteme din 31 de țări în Europa și Asia Centrală. Compania are peste 1.000 de angajați, iar cifra de afaceri a grupului în 2019 s-a ridicat la 1.883 de milioane USD (1.682 milioane EUR).

ELKO Romania face parte din Grupul ELKO și este specializată în distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT – PC-uri, componente, electronice home & office, telefoane mobile, software, soluții de infrastructură IT și de stocare, soluții de securitate, echipamente industriale, sisteme de comunicații, soluții smart building și smart city – precum și electronice de consum. Compania comercializează produsele din portofoliu exclusiv prin intermediul partenerilor săi, companii revânzătoare (reselleri, retaileri, e-taileri, companii care proiectează, instalează și revând soluții IT, sisteme de comunicații și supraveghere video), adresând toate canalele de distribuție IT & Telecom.

Mai multe informații: www.elko.ro