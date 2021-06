Peste 400 de cadouri constând în special în dulciuri au fost împărțite copiilor din școlile comunei Adâncata de către primarul Viorel Cucu. Edilul a ținut să precizeze că acțiunea este una de tradiție și a fost aprobată prin hotărâre de consiliu local. ”Cu excepția anului trecut când a fost o situație specială din cauza pandemiei în fiecare an noi am oferit cadouri copiilor de ziua lor de 1 iunie. Așa cum facem în fiecare an și de Crăciun. E o formă de a le arăta că ținem la ei și că îi apreciem pentru că își dau silința să învețe bine pentru a fi utili comunei noastre în viitor”, a declarat Viorel Cucu.