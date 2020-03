Cadrele medicale din Secția de Boli Infecțioase a Spitalului de Urgență „Sf.Ioan cel Nou” Suceava ar urma să primească stimulente speciale, dată fiind suprasolicitarea lor din pricina noului coronavirus. Într-o intervenție telefonică, la Radio Top, președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur a afirmat că a discutat despre acordarea de stimulente cu managerul spitalului, Vasile Rîmbu. El a adăugat că Spitalul va beneficia de o suplimentare a finanțării din Fondul de rezervă al CJ, dar fără a avansa vreo sumă. Președintele Flutur a spus: „Cât cer atîta le dau”. Tot în intervenția de la Radio Top, șeful administrației județene a menționat că un medic al Spitalului din Suceava cu doctoratul în epidemiologie luat la Londra se va instrui la Institutul „Matei Balș” cu privire la folosirea aparatului de testare în timp real pentru coronavirus Real Time PCR. La instruire vor mai merge doi medici și un asistent. Gheorghe Flutur a mai spus că echipamentul este fabricat în China și va fi livrat săptămîna viitoare de Ministerul Sănătății. Aparatul va fi montat într-un spațiu special amenajat la spital. În același loc va fi instalat și echipamentul de testare oferit de Universitatea „Ștefan cel Mare”. Săptămîna viitoare vor fi aduse și kit-urile pentru analize. Președintele Flutur a făcut apel la populație să se deplaseze cît mai puțin pe afară și a arătat că el și-a redus întîlnirile, tocmai pentru a se proteja.

