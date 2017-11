O cafenea din municipiul Suceava oferă cafea și mic dejun gratuit dimineața celor care cu o seară înainte consumă băuturi alcoolice dar își lasă cheile de la mașină la bar. Inițiativa are ca scop prevenirea accidentelor rutiere știut fiind faptul că în ultima perioadă în județul Suceava s-au produs mai multe accidente soldate cu morți cauzate de șoferi aflați în stare de ebrietate.

”Mic dejun și cafea din partea casei pentru șoferii care schimbă mentalități prin exemplul personal. Dacă îți petreci seara în cafenea, la un pahar de vorbă, te invităm să îți lași cheia la bar. Avem noi grijă de mașina ta peste noapte. Dacă vrei, îți chemăm și un taxi. Iar dimineață, când vii după ea, te așteptăm cu cafea și mic dejun din partea noastră. Cel mai important este gestul tău, care poate schimba comportamente și poate salva vieți. Micul dejun gratuit e felul nostru de a-ți mulțumi. Ai grijă de tine, de cei dragi ție și de partenerii de trafic!”, scrie pe pagina de facebook a cafenelei Apropo Cafe.