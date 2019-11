Tot mai multe companii si firme ofera angajatilor lor posibilitatea de a savura o cafea de calitate sau de lux, chiar in incinta locului de munca. Angajatii sunt bucurosi si apreciaza faptul ca pot sa isi savureze cafeaua preferata, fara a mai fi nevoie sa paraseasca locul de munca, uneori chiar gratuit, cafeaua fiind oferita din partea firmei angajatoare.

Cafeaua de lux la birou – o solutie pentru a creste productivitatea

Desi biroului ii lipseste decorul unei cafenele, servirea cafelei chiar la locul de munca ofera cateva avantaje cum ar fi cunoasterea gusturilor colegilor in domeniul cafelei si oportunitatea de a putea alege din numeroase variante si tipuri.

Cafeaua nu este o simpla bautura, ci este o arta si ne referim aici la intregul proces, de la bobul de cafea pana la bautura din ceasca.

Multe companii cauta solutii pentru a-si mentine angajatii productivi si fericiti, asa ca opteaza pentru solutiile oferite de distributortii de aparate in comodat pentru cafea la birou. Ei ofera astfel angajatilor posibilitatea de a-si alege cafeaua preferata, fara a mai fi nevoie sa paraseasca sediul. Totodata, angajatii beneficiaza de o cafea de calitate superioara, de specialitate, unica si delicioasa. Mai mult, angajatii pot afla mai multe lucruri despre cafea, dar si despre prepararea cafelei, ei primind mai mult decat o simpla bautura pa baza de cafea, ci o bautura din boabe de cafea proaspat macinate de inalta calitate, extrem de savuroasa si sanatoasa.

Borcanul de ness din bucatarie nu poate concura cu cafeaua de lux de la birou!

Ofertele de cafea de la birou reflecta gusturi din ce in ce mai sofisticate, iar marii angajatori stiu ca un borcan de cafea instant in bucatarie nu va putea concura niciodata cu o cafea proaspata si savuroasa oferita de un aparat de cafea in custodie.

Oamenii isi doresc aceeasi calitate a cafelei servita la locul de munca ca cea din lanturile de cafenele sau cafenele independente, motiv pentru care angajatorii ar putea sa pluseze asigurandu-le conditiile necesare pentru aceast lucru si oferindu-le angajatilor posibilitatea sa bea chiar la birou ceea ce isi doresc.

Birourile moderne ofera zone de servire a cafelei

De ceva vreme cultura cafelei s-a mutat la locul de munca, acest lucru aducand mari beneficii profitabilitatii companiilor. Birourile moderne isi incurajeaza angajatii sa faca hotdesk si sa raman in cladire, oferindu-le zone unde pot savura o cafea de calitate, uneori chiar gratuit, din partea firmei.

Richard Greenwald, profesor de istorie la Fairfield Universty din Connecticut, interesat de studiul asupra muncii, afirma ca angajatorii trebuie sa ofere angajatilor lor motive ca ei sa vina la birou. Asadar, gustarile gratuite, mancarea si cafeaua sunt in prezent ceva normal, incurajand colaborarea si productivitatea.

Mai mult, se pot crea spatii speciale de colaborare, sau hub-uri pentru angajati, acestea putand fii organizate extraordinar de bine pentru a atrage si incuraja colaborarea si productivitatea.

Cafeaua buna creste productivitatea si gradul de multumire in cadrul unui grup

Cercetarile realizate de Universitatea din California au reliefat faptul ca o cafea buna face ca angajatul sa devina mai alert si mai concentrat asupra sarcinii pe care o are de efectuat, el devenind mai productiv. Mai mult, cand este servita in cadrul unui grup, cofeina poate sa imbunatateasca camaderia si munca in echipa, persoanele fiind mult mai multumite decat in cadrul grupurilor unde nu se serveste cafea.