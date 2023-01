Cea mai populară băutură din lume și a doua cea mai comercializată marfă pe glob, după petrol, este cafeaua, iar Europa este cel mai mare importator – cumva normal, dacă ne gândim că cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume, Nestlé, își are originile pe vechiul continent. Practic, peste 14% din cafeaua consumată în întreaga lume este NESCAFÉ.

Un volum uriaș de muncă, investiții de miliarde de euro în agricultură sustenabilă și aproape 50 de ani de cercetări științifice sunt trei ingrediente pe care nu le simți atunci când bei o ceașcă de NESCAFÉ, acasă sau la cafenea, cu sau fără zahăr. Sunt nu mai puțin de 15 etape distincte între momentul culegerii fructului de cafea și cel în care ajungi că sorbi din nectarul negru, care se pot întinde pe cel puțin jumătate de an de la recoltare, în funcție de foarte multe elemente, de la prelucrare și stocare, la transport și depozitare, și așa mai departe.

Pentru a asigura culturi echitabile și sustenabile în cât mai multe arealuri de proveniență a cafelei, Nestlé, cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume, a lansat în 2010 un program ambițios de sprijinire a fermierilor de cafea. Între 2010 și 2020, în cadrul NESCAFÉ Plan, au fost livrați 235 de milioane de puieți de arbore de cafea din soiuri altoite și care au generat un consum de apă cu 53% mai mic – necesită mai puține irigații.

Performanța a fost posibilă datorită progreselor de la centrul de cercetare din Tours, Franța, unde Nestlé derulează teste cu 26 de soiuri Arabica și 72 Robusta, din diferite arealuri geografice, pentru a crea altoi mai rezistenți la boli, paraziți și schimbările climaterice.

Aceste soiuri au capacitatea de a genera recolte cu 25% până la 100% mai mari, în funcție de condițiile locale, cu un consum de apă mult diminuat. De exemplu, un proiect de cercetare multianual cofinanțat de Nestlé a relevat că este suficient un consum de apă cu 60% mai mic (de la 1.000 de litri la 400 de litri) per arbore de cafea, folosind metode moderne. Această economie a condus la un consum de energie mai mic, pentru pomparea apei, și la o reducere cu 53% a consumului de apă pentru irigarea plantațiilor de cafea susținute de Nestlé, din 2010 până în 2020.

Peste 700.000 de fermieri de cafea din 15 țări din America Latină și de Sud, Africa, Asia și Indochina, au beneficiat de sprijinul Nestlé pentru a dezvolta recolte mai eficiente din toate punctele de vedere. În consecință, În 2020, 75% din cafeaua NESCAFÉ avea surse perfect trasabile, ceea ce înseamnă o transparență a traseului bobului de cafea de la fermă până în depozitele companiei. Planul este ca 100% din boabele de cafea folosite de Nestlé să fie trasabile până în 2025.

„Credem foarte mult în motto-ul nostru „Good Food,Good Life” care stă la baza parteneriatelor pe care le avem cu companii de toate formele și dimensiunile. Prin tot ceea ce facem căutăm să le oferim clienților și partenerilor noștri din diferite segmente ale canalului out of home (HoReca, office & industry, retail-convenience) produse și servicii de cea mai bună calitate, relevante pentru piață, pentru consumatorul final. Un mix de elemente care puse împreună converg către scopul final și anume acela de a oferi consumatorilor garanția unei experiențe de calitate. Sustenabilitatea este o componentă foarte importantă a acestui mix, iar în acest sens cafeaua NESCAFÉ pe care-o folosim în România, pentru produsele dedicate Nestlé Professional, provine din surse 100% perfect trasabile, acest lucru însemnând controlul calității și provenienței acesteia pe întregul traseu al boabelor de cafea, de la fermier până la noi, prin tot sistemul logistic mondial”, spune Ovidiu Tunaru, Business Executive Officer Nestlé Professional.

Trasabilitatea materiei prime este de o importanță crucială pentru calitatea produsului finit, dar și pentru certificarea provenienței și modului de cultivare și recoltare a cafelei, din surse sigure din punct de vedere al siguranței alimentare.

În 20 dintre fabricile NESCAFÉ din întreaga lume, Nestlé folosește zațul de cafea uzat pe post de biocombustibil, economisind astfel 555.000 de barili de petrol pe an, adică echivalentul unei emisii anuale de 195.000 de tone de dioxid de carbon.

În toată lumea, 125 de milioane de oameni din 22 de țări din America Latină și de Sud, Africa, Asia și Indochina, trăiesc din cultivarea cafelei în 12,5 milioane de ferme care au o suprafață medie de până la două hectare.

Despre Nestlé

Grupul Nestlé este prezent în România din 1995, printre brandurile din portofoliul său numărându-se NESCAFÉ, Nespresso, Nesquik, Chocapic, KitKat, Lion, JOE, After Eight, Maggi, Purina sau NAN. În 2021 (ultimul an pentru care există raportări oficiale), Nestlé Romania a avut o cifră de afaceri de 1,1 miliarde de lei (224 mil. euro), în creştere cu 18% faţă de anul precedent. În România, Nestle s-a implicat și în inițiative ecologice și de responsabilitate socială. În ultimii 3 ani companii a plantat 75.000 de copaci, care vor contribui la atingerea obiectivului de net zero emisii de carbon până în 2050.

Inițiativele globale Nestlé:

În 2017, Nestlé a luat o serie de măsuri pentru accelerarea progresului în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030, ca parte a acțiunilor de îmbunătățire a calității vieții și contribuției la un viitor mai bun. Printre acestea se numără consolidarea programului “Nestlé for Healthier Kids”, extinderea inițiativei “Nestlé needs YOUth” și dezvoltarea activităților de management sustenabil al performanței de mediu. Nestlé își menține poziția de lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor. Indicele global The Access To Nutrition Initiative (ATNI) evaluează cei mai mari 25 de producători de alimente din lume, concentrându-se pe politicile, practicile și performanțele lor legate de nutriție. Poziția de top conferită Nestlé este recunoașterea angajamentului său permanent față de nutriție și sănătate, precum și angajamentul său de a ajuta la abordarea provocărilor globale ale obezității și subnutriției.

Nestlé for Healthier Kids

Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și tutorii să crească copii mai sănătoși, de la activități de cercetare și formulare a produselor până la servicii de educație și nutriție inovatoare pentru un stil de viață sănătos. în România, aceste eforturi se regăsesc sub umbrela programului „Și eu trăiesc sănătos – SETS”, inițiat de Fundația PRAIS.

Nestlé needs YOUth

Ambiția Nestlé în ceea ce privește inițiativa globală de tineret „Nestlé needs YOUth” este să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să aibă acces la oportunități de carieră până în anul 2030. Această inițiativă globală combină și coordonează toate activitățile care susțin tinerii din întreaga lume, inclusiv eforturile Alliance for YOUth.

Nestlé for a Waste Free World

Nestlé dorește ca produsele sale să nu fie doar mai gustoase și mai sănătoase, ci și mai bune pentru mediu. Ambiția Nestlé pentru anul 2030 este impact zero asupra mediului, apa fiind una dintre ariile prioritare.