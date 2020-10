Cristi Iscrulescu, managerul brandului de cafenele Tucano Coffee, nu este speriat de inchiderea restaurantelor si cafenelelor din acest moment si doreste sa mai deschida o cafenea, in Timisoara. Antreprenorul roman va lansa cafeneaua intr-un complex studentesc, ce va purta denumirea Tucano Coffee Thailanda. Chiar daca ne aflam in plina criza economica si sanitara, Cristi a investit in acest business, in plina pandemie, 250.000 de euro.

Proiectul este in stadiul de lucru de aproximativ doua luni, tocmai pentru a-l gandi bine, fara a suferi pierderi. Astfel ca patronul s-a gandit sa lanseze o cafenea in aer liber, acolo unde oamenii pot sta la povesti linistiti, respectand regulile de distantare sociala si prevenire a raspandirii virusului.

Cu ce vine nou Cristi Iscrulescu

Pentru ca ne apropiem de sezonul rece, iar statul afara in aceste conditii pare a fi imposibil, Cristi a cumparat incalzitoare pentru fiecare masa de pe terasa. Totodata, iubitorii de cafea vor putea alege dintre cele peste 30 de sortimente de cafea si vor putea sa o savureze chiar si intr-o zi cu ninsoare sau vreme mohorata. La terasa Tucano Coffee vei beneficia de zambete din partea angajatilor, tehnologie de incalzire, acoperis deasupra terasei si multa cafea, care sa iti dea energie.

Managerul Tucano Coffee, Cristi Iscrulescu declara ca ambitia l-a motivat sa realizeze acest proiect, dar si echipa dedicata cu care colaboreaza. Capacitatea terasei este de 70 de locuri, insa in aceste moment aceasta va putea functina doar la jumatate din capacitate.

Pandemia nu sperie antreprenorii

Chiar daca traversam momente dificile, antreprenorii nu par sa fie speriati de acestea si chiar din contra, doresc sa investeasca in afacerile lor cat mai mult. O alta cafenea a fost deschisa si in Brasov, pe data de 10 octombrie. Brandul Meron Cafe a lansat a 17-a cafenea in Romania, investitia acesteia ridicandu-se pana la 100.000 de euro. Fondatorul lantului de cafenele Meron, Bogdan Ciocian din Cluj-Napoca, continua extinderea la nivel national si vizeaza creșterea pe plan international.

Pentru compania Meron, acest an a fost neasteptat, atipic, insa aceasta a luat toate masurile pentru a se adapta noilor vremuri si pentru a fi cat mai aproape de consumatori. Astfel, fondatorul a continuat sa investeasca in magazinul online pentru cafea boabe si echipamente pentru prepararea cafelei. Totodata, acesta a dezvoltat si o strategie pentru livrarea in siguranta a produselor si a pregatit materialele necesare care sa ii ajute pe consumatori in prepararea unei cafele bune, de calitate, in confortul casei.

Despre Tucano Coffee

Cunoscuta ca una dintre retelele internationale de coffee shop-uri, Tucano Coffe se afla atat in piata din strainatate, cat si in cea din Romania. In prezent, exista 17 cafenele ce poarta denumirea Tucano Coffee in Romania, insa doua dintre acestea sunt sub numele de Mexico si Venezuela. Brandul de cafenele a fost lansat pentru prima data in anul 2011, in Republica Moldova.