În 29 și 30 martie, ECIM- Agenția de recrutare și consultanță, organizează la Suceava, în Iulius Mall, Cafeneaua cu Joburi – un altfel de târg de locuri de muncă. Evenimentul este deschis publicului între orele 10 și 18, în ambele zile, iar intrarea este gratuită.

Peste 4000 de locuri de muncă așteaptă să fie ocupate, atât în județ cât și în străinătate. La eveniment, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază de consiliere gratuită din partea consultanților ECIM, de asistență în scrierea CV-ului și de facilitarea întâlnirii cu angajatorii suceveni.

În doar două zile, sucevenii pot să aplice pentru joburi din domenii variate, precum : construcții, industria lemnului, HoReCa( Hoteluri, Restaurante, Catering), producție, transport de mărfuri și persoane, agricultură, industria textilă, servicii de curățenie, back-office, suport, call-center, IT, formare profesională.

Joburile disponiile se adresează tuturor categoriilor de vârstă cât și diferitelor niveluri de pregătire, de la muncitor necalificat, la persoane cu studii superioare.

Cafeneaua cu Joburi este un eveniment gândit pentru a oferi oamenilor posibilitatea de a vedea cu ochii lor oferta de locuri de muncă din oraș, un eveniment care facilitează întâlnirea față în față între angajator și viitorul angajat și o discuție relaxată, alături de o cafea, din partea organizatorilor.

La eveniment sunt așteptate persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, a unei noi oportunități în carieră, persoane care vor să își schimbe domeniul de activitate, care vor să prospecteze piața și să găsească cea mai bună variantă pentru viața lor, în firma potrivită, cu beneficiile necesare.

Multitudinea de opțiuni, varietatea și credibilitatea angajatorilor sunt coordonatele pe care susținem un eveniment care aduce valoare orașului și locuitorilor săi.

Prima ediție a evenimentului a avut loc în luna ianuarie la Bacău și a strâns peste 2000 de oameni interesați în mod real de un loc de muncă și 25 de firme ce au adunat peste 1300 de CV-uri. Până la sfârșitul lunii ianurie au avut loc peste 500 de interviuri și 220 de angajări.

De ce funcționează rețeta “joburilor pe gustul tău” față de alte evenimente similare?

Cafeneaua cu Joburi este contextul gândit de experți în domeniul recrutării și a consultanței în carieră. Ceea ce înseamnă pe de o parte o înțelegere profundă a nevoilor unei companii în procesul de selcție a angajaților și pe de cealată parte a felului în care posibilii angajați se raportează la piața locurilor de muncă.

ECIM, organizatorul evenimentului, este companie de recrutare, specializată în găsirea omului potrivit pentru jobul potrivit. Experiența consultanților ECIM este acum concentrată în evenimentul Cafeneaua cu Joburi Suceava, unde aceștia așteaptă sucevenii alături de peste 20 de companii din întreg județul.