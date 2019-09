Duminică, 1 septembrie, la Horodnic de Sus s-a desfășurat cea de a-IX-a ediție a manifestării ”Expo Târg de Cai”, cea mai mare de acest gen din țară. Acțiunea organizată de Primăria și Consiliul Local Horodnic de Sus, împreună cu Hanul Voievozilor, în parteneriat cu crescătorii de cai din Bucovina, a adunat pe tăpșanul din imediata apropiere a pensiunii Hanul Voievozilor mii de oameni din întreg județul Suceava, dar și din județele învecinate. Și au avut ce vedea. O paradă a cailor de-a dreptul impresionantă la care au luat parte peste 100 de exemplare de poveste, o paradă a ciobăneștilor de Bucovina precum și concursuri de tracțiune și de frumusețe.

Slujbă de binecuvîntare a oamenilor și animalelor

Deschiderea evenimentului a avut loc în prezența primarului acestei comune, Valentin Luță, a președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a prefectului Mirela Adomnicăi, a deputatului PNL Dumitru Mihalescul și a proprietarului Hanului Voievozilor, Adrian Popescu. Asta nu înainte ca un sobor de preoți să facă o slujbă de binecuvîntare a oamenilor și animalelor. La eveniment au mai fost prezenți mai mulți primari din această zonă a județului. În deschidere primarul Valentin Luță a ținut să le mulțumească tuturor crescătorilor de cai care au venit și la ediția de anul acesta a expoziției și târgului de cai. Valențin Luță a amintit faptul că ideea organizării acestui eveniment a pornit de la proprietarul Hanului Voievozilor, Adrian Popescu, cel care a fost alături de această expoziție încă de la prima ediție. Invitat să ia cuvântul, Adrian Popescu a spus: ”Bine ați venit în satul nostru frumos. Administrația locală și oamenii de afaceri sunt într-o armonie frumoasă. Ce pot să spun decât o zi minunată și să mai veniți și la anul”.

Luță: ”Apelul meu pentru toți de aici este de unitate”

Valentin Luța: ”Bine ați venit la Hordnic de Sus pentru a 9 a ediția a Târgului de Cai. Nu pot decât să-mi exprim emoția și bucuria că suntem azi atât de mulți împreună și apelul meu pentru toți de aici este de unitate. România mai mult ca oricând are nevoie de unitate pentru că altfel nu putem să ajungem acolo unde și-au propus strămoșii noștri. De aceea vă rog pe toți din suflet să aveți răbdare, să ne bucurăm împreună de participarea unui număr atât de mare de crescători de cai. Un salut și pentru prietenii mei de la Clubul ciobănesc de Bucovina care o să facă parada ciobăneștilșor. Unitatea este cuvântul principal al zilei de astăzi. Tot ce fac în administrația locală nu pot să fac fără Dumnezeu”.

Flutur: ”E frumos ce face Bucovina că își pune în valoare animalele mai de preț precum calul”

Gheorghe Flutur: ”E frumos ce face Bucovina că își pune în valoare animalele mai de preț precum calul. Și calul adună foarte multă lume. Marile festivaluri și târguri se întâmplă unde? În jurul mănăstirilor și în jurul celor mai iubite animale oaia și calul. Târgul acesta a devenit o obișnuință mai ales în zona Rădăuți și am văzut că se concurează localitățile între ele Marginea cu Horodnic cu Satu Mare cu Țibeniul. Bravo crescătorilor de cai. Eu îmi doresc să-i folosească mai mult caii ăștia și la petreceri, la nunți, să ducă mirese, să ducă zestrea pentru că așa se făcea cândva în Bucovina. Calul este simbolul forței a puterii dar și simbolul respectului a credinței față de stăpân. Eu cred că avem multe de făcut pentru acest animal sfânt care ține casa, ține gospodăria, lucrează foarte mulți dintre ei la pădure și din ce în ce mai mult sunt cai de frumusețe aici în Bucovina. Merită pus în valoare prin astfel de evenimente de aceea am venit să-i felicit pe crescătorii de cai și să le spun că le sunt alături și dacă voi putea să-i ajut vreodată o s-o fac cu mare drag. Felicitări dragă Luță, primar de Hordonic, un om vrednic. Nu cu mult timp în urmă deschideam la tine un dispensar modern probabil imediat casa de cultură va fi gata. Aveți multe lucruri cu care puteți să vă lăudați dragi horodniceni pentru că aveți un primar vrednic. Sunt și rămân alături de el pentru că face lucruri frumoase. Meritați să vă și distrați pentru că această localitate s-a schimbat la față foarte mult în ultimul timp. Sunteți oameni vrednici, harnici și cred că nu întâmplător suntem alături de dumneavoastră”.

Adomnicăi: ”Îmi exprim prețuirea pentru domnul primar, pentru echipa sa de consilieri, pentru tot ce au făcut aici în comună”

Mirela Adomnicăi: ”Bine ne-am regăsit la acest târg care a început acum nouă ani cu ideea domnului Popescu și iată a devenit o tradiție la Horodnic de Sus. Anul trecut vă uram aici domnule primar să reușiți să faceți din acest târg un etalon la modul în care orice crescător dacă nu vine la Horodnic de Sus nu există pe harta crescătorilor de cai. Anul trecut știu că ați avut o participare numeroasă de peste 90 de candidați. Vă doresc la această ediție să aveți peste suta de candidați iar la anul la cea de a zecea ediție când veți avea un deceniu de organizare a acestui festival să-l încununați cum se cuvine. Le urez succes tuturor candidaților. Îmi exprim prețuirea pentru domnul primar,pentru echipa sa de consilieri, pentru tot ce au făcut aici în comună. Mărturisea domnul primar că ar mai putea să aceseze niște fonduri guvernamentale dar are atât de multe proiecte în implementare încât nu le mai poate duce. Sunteți harnic, sunteți vrednic, aveți o echipă de oameni gospodari alături de dumneavoastră și în continuare vă doresc ca ceea ce înseamnă competiție aici în teren să fie sub egida asta a demnității la care ați făcut apel pentru că și dumneavoastră contribuiți la demnitatea noastră ca români. Demnitatea este susținută și de credință și de obiceiuri și tradiții ale noastre și cu cât le menținem, le promovăm, le transmitem mai departe mai mult cu atât și demnitatea noastră ca români va fi mai solidă”.

Mihalescul: ”Vă felicit pentru efortul făcut astăzi de a veni de departe pentru a promova aceste animale extraordinare”

Dumitru Mihalescul: „Felicitări pentru acest eveniment pe care l-aţi organizat. Ca parlamentar de zonă mă bucur şi vă felicit pentru efortul făcut astăzi de a veni de departe pentru a promova aceste animale extraordinare. Apreciez efortul pe care îl faceţi pe tot parcursul anului, dar și astăzi, pentru a fi prezenţi aici. Vă felicit şi vreau să vă spun că sunt mândru că sunt bucovinean. Felicitări și primarului pentru ceea ce face și să fim uniți ca să ducem lucrurile mai departe”.

