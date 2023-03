Câinele care a mușcat un copil pe strada Parcului din municipiul Suceava la finele săptămânii trecute provine din comuna Icușeni, județul Botoșani. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu care a subliniat că a trimis o adresă Biroului pentru protecția animalelor din IPJ Botoșani prin care a solicitat să ia măsuri împotriva proprietarului care și-a abandonat câinele la Suceava. ”Acel câine a fost identificat de oamenii care au fost în zonă ca fiind câinele care a mușcat copilul a fost capturat și se află în adăpost. A fost identificat după cip ca fiind un câine adus din comuna Icușeni, județul Botoșani. Am și numele proprietarului. Am făcut adresă oficială la IPJ Botoșani unde am trecut datele de identificare ale proprietarului să se ia măsurile necesare. Facem eforturi strângem câinii de pe străzi iar anul acesta am adunat aproape cât am adunat în tot anul 2022 dar din păcate este o realitate se aduc câini în municipiul Suceava”, a spus Ion Lungu.