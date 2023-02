Municipiul Suceava se confruntă de o bună bucată de vreme cu o problemă care tinde să devină un fenomen și anume abandonarea câinilor pe străzi sau aducerea lor din alte județe și abandonarea pe străzile Sucevei. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a prezentat astăzi două exemple concrete: un câine adus tocmai din satul Brehuiești, județul Botoșani și abandonat la Suceava și un altul adus din satul Sf. Ilie, comuna Șcheia.

”Iată că ceea ce spuneam se adeverește se aduc câini și îi abandonează în municipiul Suceava. Nu ascund faptul că mă sună primari din jurul Sucevei din tot județul să primim câinii în adăpostul nostru. Or, noi avem o capacitate limitată și ducem acolo doar câinii din Suceava. Mi se pare corect ca și celelalte primării, orașe mari să facă adăposturi de câini. Suntem singurul municipiu din județ care are adăpost de câini. Este o problemă care ne preocupă și o tratăm cu toată responsabilitatea. Din păcate se aduc câini în Suceava pe ideea că lasă că-i iau ăia la adăpost. Avem o bătălie cu ei dar avem tot ceea ce trebuie ca să reducem numărul de câini de pe străzi. Am discutat cu cei de la Vier Pfoten să facem o nouă campanie de sterilizare. Stăm în contact cu ei ca să ne programeze”, a declarat Lungu. El a adăugat că se vor achiziționa 600 de microcipuri și 600 de carnete de sănătate pentru câinii fără stăpân. ”Ne-am modernizat și noi și avem aparatură care poate citi aceste microcipuri”, a mai spus primarul.