Managerul interimar al Spitalului Județean Suceava, cardiologul Alexandru Calancea, dorește să rămână la șefia unității sanitare, chiar dacă deocamdată nu mai poate profesa. El a declarat, la Radio Top: „Eu sunt medic. Sunt medic cardiolog. Iubesc această meserie. Am făcut din pasiune Cardiologia. Și-atunci, e clar că am un regret pentru pacienții pe care nu pot să-i mai consult în momentul de față. Însă, consider că încă am multe lucruri de spus în funcția de manager. Atunci când nu voi mai avea nimic de spus voi lăsa locul celui care este mai bun. Dar, sunt pregătit pentru un mandat plin de manager”. Întrebat cât mai este doctor și cît manager, Alexandru Calancea a răspuns: „100% manager, 0% medic. Nu profesez pentru că nu am timp. E trist. Încerc să găsesc o modalitate, pentru ca poate din ianuarie-februarie, să dau un număr limitat de consultații celor care într-adevăr își doresc să ajungă la mine”. Alexandru Calancea a fost numit interimar la șefia Spitalului Județean Suceava, începând cu data de 1 iulie.