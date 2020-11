Managerul Spitalului Județean Suceava, medicul Alexandru Calancea, susține că decizia prin care s-a dispus ca activitatea tuturor spitalelor din județ implicate în gestionarea pandemiei de COVID-19 să aibă un singur coordonator era absolut necesară pentru a putea gestiona foarte bine cazurile. Coordonator este chiar managerul Calancea. El a declarat, la Radio Top: „Pînă-n iulie, Spitalul Județean era sufocat de absolut toate formele de boală COVID, în condițiile în care e singurul spital de urgență din teritoriu. Spitalul din Suceava are specialități unice și aici se fac proceduri care nu pot fi înlocuite de un alt spital. Gestionând foarte bine criza reușim ca fiecare spital, funcție de posibilitățile pe care le are, să-și trateze forma de boală respectivă. Fiecare spital știe ce are de făcut, știe ce cazuri trebuie să trateze și lucrurile trebuie să meargă de la sine. Intervenim doar când sunt mici neînțelegeri”. Managerul Calancea a mai spus că lumea poate apela cu încredere la serviciile Spitalului Județean. Doctorul Calancea a afirmat: „Lupta noastră e de a trata foarte bine atît patologia COVID, cât și patologiile non-COVID. Noi avem circuite foarte bine securizate, dar până la urmă ne luptăm cu un virus cu o transmitere aerogenă, și e foarte greu să fii 100% impermeabil”. Managerul a conchis: „Prevenția rămâne de bază”.