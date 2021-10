Coordonatorul luptei cu pandemia din județul Suceava, managerul Spitalului Județean de Urgență ”Sf.Ioan cel Nou” Suceava, Alexandru Calancea, a anunțat în plenul ședinței Consiliului Județean de joi, 28 octombrie, că din punctul său de vedere lucrurile sunt sub control însă recomandă vigilență și implicare maximă în campania de vaccinare. ”Putem afirma după 7 zile de stabilitate în județ că am atins un platou. Este însă un platou fragil. De ce afirma asta? Pentru că ținem legătura cu medicii de familie sunt încă foarte mulți pacienți care sunt diagnosticați de serviciul de ambulanță sau în alte instituții și refuză spitalizarea. De aceea putem spune că este un platou fragil dar cred că am atins acel platou. Sperăm ca la începutul lunii noiembrie să vedem și curba descendentă. Județul Suceava cu susținerea dumneavoastră are o organizare medicală foarte bună și este un lucru extraordinar. Am intrat și cu Spitalul Rădăduți ca și spital covid lucrurile se defășoară bine la nivelul județului. În continuare din păcate presiunea foarte mare pe cazurile moderate și severe pentru că lumea întârzie venirea la spital și atunci presiunea este foaret mare din partea acestor cazuri”, a declarat Calancea.

El a transmis consilierilor județeni că trebuie să încurajeze în continuare vaccinarea. ”Trebuei să profităm în sensul bun al cuvântului de acest trend ascendent. Am solicitat tuturor celor implicați să ducă vaccinarea către medicul de familie pentru că sunt zone îndepărtate rurale unde pecienții merg câțiva kilometri și stau la coadă câteva ore pentru a se vaccina și atunci trebuie să le facilităm acest proces”,a spus Calancea. El a menționat că la Spitalul Județean lucrurile sunt sub control arătând că Spitalul Nou a fost eliberat de pacienții covid toți cei bolnavi fiind internați la Spitalul Vechi.