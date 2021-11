Simpozionul Național de Estetică, eveniment cu tradiție desfășurat la Centrul de Cultură „George Apostu”, va debuta joi, 11 noiembrie 2021, cu vernisarea expoziției „Călătorii în timp”.

Expoziția, găzduită în perioada 11 noiembrie – 22 noiembrie de Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu”, reunește un fond de 125 de lucrări de pictură, sculptură, grafică și fotografie, semnate de 37 de artiști. Lucrările prezentate publicului sunt realizate de artiști români și străini, pe parcursul a cinci ediții ale „Rezidenței Tescani”.

Taberele de la Tescani inițiate de artistul băcăuan Ilie Boca, iar de cinci ani continuate ca moștenire culturală și trecute-n actualitate sub denumirea „Rezidenței Tescani” de artistul Ovidiu Ungureanu, este un eveniment care reunește an de an, într-un adevărat cantonament artistic, pictori, sculptori, graficieni, fotografi, ceramiști și metaliști români care sunt provocați creativ să realizeze lucrări inspirate de farmecul aparte al Tescaniului.

Despre ediția 2021 a rezidenței, istoricul de artă Maria Pașc, curatorul ediției, nota: „Tescaniul de care azi ne despărțim este altul decât cel care ne-a deschis porțile acum zece zile, când ne-am adunat, puși împreună de organizatorii ediției 2021 a Rezidenței Tescani. L-am înțeles, întâi de toate, ca loc de întâlnire. Întâlnire colegială între pictori, graficieni, ceramiști, fotografi, caligrafi, muzeografi, istorici ai artei. Tescaniul este un fundal pe care s-au trasat relații umane speciale, spațiu al bucuriei, efervescent și provocator. A produs coagulare, climat. Amestecurile n-au fost numai de culoare, cum ar fi de așteptat într-o rezidență artistică, s-au combinat zelul intelectual cu buna-dispoziție, sobrietatea compozițiilor cu „ebrietatea” îmbietoare a umorului. De toate cele bine-făcătoare simțurilor am avut parte în această rezidență: frumos, firesc, plăcere, ludic, excentric, șoapte, miresme, fantasme. Artiștii s-au lăsat provocați de peisajul și ambianța Tescaniului, au lucrat mult, dar, mai ales, au lucrat bine. Nu-i ușor lucru! Un loc nou te obligă să ieși din tine, să pui în mișcare un potențial pe care nu-l puteai anticipa. Ni s-a repus în drepturi bucuria simțurilor. Ne luăm rămas bun cu o senzație de plenitudine, cu o mulțime de proiecte noi și cu pofta de a le face”.

Lucrările prezentate în cadrul expoziției „Călătorii în timp” se află în custodia comună a artistului Ovidiu Ungureanu, fondatorul Chromatique Photo Studio & Art Gallery, și a colecționarului Iosif Cernic.

Expoziția „Călătorii în timp” (11 – 22 noiembrie, Centrul de Cultură „George Apostu”) poate fi vizitată respectând orele de funcționare a instituției și normele de prevenire a pandemiei de coronavirus.