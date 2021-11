Calendarul Pirelli 2022, prezentat sub forma unei cutii de viniluri, poartă numele „On the Road”. Fotografiile sunt realizate de Bryan Adams şi încearcă să redea viața artiștilor în timpul turneelor. Imaginea cu Rita Ora, de exemplu, o suprinde pe artistă imediat după un show, notează click.ro.

Cunoscut publicului larg mai degrabă ca interpretul baladei ”Everything I Do I Do It for You”, Bryan Adams are, de 20 de ani, și o consistentă carieră ca fotograf. Pentru Pirelli, Bryan Adams a încercat să redea viața artiștilor în turnee. Aceasta este şi tema piesei „On The Road” – pe care solistul a compus-o pentru calendar şi care va fi inclusă pe următorul său album.

Muzicienii au retrăit momentele din viaţa de turneu, de la tensiunea resimţită înaintea unui spectacol la pauzele dintre repetiţii şi concerte, până la călătoriile pe distanţe lungi, dintr-un oraş în altul, şi singurătatea din camerele de hotel, mai scrie sursa citată.

Citește articolul complet și vezi FOTO pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/calendarul-pirelli-2022-realizat-de-bryan-adams-iata-cele-mai-senzuale-imagini