Scandalul dintre Călin Geambaşu (41 de ani) și tatăl lui, Petre Geambașu (74 de ani), nu dă semne să se încheie nici măcar acum, în prag de Sărbători, când toți încercăm să fim mai buni și mai iertători. Mai mult, fostul component al emisiunii „Şcoala Vedetelor” continuă seria dezvăluirilor șocante din familia sa, notează click.ro.

„În ultima vreme am stat în casă şi am citit foarte mult, am studiat. Am discutat cu psihologi şi am publicat concluziile mele că am părinţi toxici. În copilărie am avut parte de multe momente neplăcute, iar când tata era plecat în turnee, mama mă altoia pentru orice fleac. Astfel că atunci când se întorcea acasă, eram «plătit» să tac în maşinuţe, banane şi geci pe care mi le aducea din călătoriile lui, şi asta ca să îndur nervii lor. Au fost miraţi când eu, adolescent fiind, m-am revoltat şi am ripostat, pe la 15 ani.”, a mărturisit pentru Click! solistul care este şi el tatăl unui băiat de nouă ani.