Școala este locul în care copiii își petrec cea mai mare parte a zilei, iar calitatea aerului pe care îl respiră la interior ar trebui să fi o prioritate pentru autorități. Cei mici sunt mult mai vulnerabili în comparație cu adulții, fiind mai sensibili la problemele legate de calitatea aerului. Dreptul copiilor și profesorilor de a avea o calitate bună a aerului la scoală este un drept recunoscut mondial, iar țările din Europa depun eforturi pentru a-l respecta și a-l asigura.

Peste 90% din școlile din România au probleme din cauza proastei calități a aerului. Cele mai multe instituții de învătământ sunt situate în mediul urban, unde, din cauza gradului ridicat de poluare, calitatea aerului este redusă. Studiile arată că bolile cauzate de alergii cresc, iar incidența astmului în rândul copiilor a crescut din ce în ce mai mult în ultimii ani.

Riscurile la care se supun elevii, dar și adulții sunt enorme, pentru că aerul viciat poate avea efecte atât pe termen scurt manifestate prin alergii, răceli sau gripe, dar și pe termen lung, prin grave afecțiuni ale sistemului respirator.

Beneficiile sistemelor de ventilație cu recuperare de căldură

Pentru o ventilație echilibrată în sălile de clasă, Atrea are câteva recomandări în funcție de necesitățile fiecărei unităților. În alegerea pe care o facem, este important să ținem cont de nivelul de aer. Astfel, în cazul elevilor, normativul este de 25 m3/oră per elev și 50 m3/oră per profesor.

De asemenea, este important ca într-o școală să se respecte și nivelul de umiditate recomandat, adică între 50-60%. În caz contrar, nu doar cei mici vor avea de suferit, ci și construcția. Umiditatea excesivă duce la apariția condensului, a igrasiei și mucegaiului. În același timp, temperatura aerului trebuie să se încadreze în limitele 18-22°C, iar o ventilație cu recuperare de căldură poate rezolva această problemă, păstrând în permanență o temperatură constantă.

Într-o sala de clasă, nivelul de dioxid de carbon nu trebuie să depășească 1500 ppm. După cum putem observa și în graficul de mai jos cu ajutorul unui sistem de ventilație cu recuperare de căldură nivelul de CO2 este mult sub limită.

Dacă nu se respectă aceste norme, prezența copiilor în astfel de spații reprezintă o amenințare.

Nu trebuie să uităm de nivelul de zgomot, care trebuie să fie redus pentru ca orele să se desfăsoare într-un mediu cât mai confortabil. Dacă aerisirea se face prin deschiderea geamurilor, permitem zgomotului din exterior să intre, și mai ales pe timp de iarnă se formează curenți de aer care pot îmbolnăvi copiii.

Nu trebuie să uităm de câte ori a venit cel mic acasă cu febră sau dureri de cap. Sistemele de ventilație cu recuperare de căldură Atrea scad gradul de transmitere a virozelor și virușilor între copii, astfel școala devenind un mediu sigur.

Unitățile de învățământ pot economisi până la 210.000 lei pe an prin instalarea de ventilații cu recuperare de căldură

De asemenea, dacă aerisirea se face în mod tradițional prin deschiderea gemurilor, se pierde căldura care iese afară. Studiile au arătat că un astfel de sistem reduce costurile de întreținere cu 25%. Cu alte cuvinte, sistemele de ventilație cu recuperare de căldură asigură o aerisire permanentă și controlată a interiorului, păstrând nivelul de căldură în parametrii optimi.

De exemplu, pe an recuperăm aproximativ 4158 lei doar pe o sala de clasă unde există montat un sistem de ventilație cu recuperare de căldură. Ținând cont că într-o școală avem în jur de 50 de clase, economia anuală poate ajunge la aproximativ 210.000 lei. În momentul de față acești bani se pierd prin energia aruncată la propriu pe geam.

În plus, sistemele de ventilație cu recuperare Atrea sunt silențioase și funcționează sub nivelul de zgomot al unei șoapte, adică 35 dB.

Unitatea de ventilație cu recuperare de căldură DUPLEX INTER este proiectată pentru ventilație echilibrată în școli, având un nivel de zgomot foarte redus. Unităţile au eficienţă ridicată de recuperare a căldurii, nivelurile acustice foarte joase şi consum redus de energie. Este un sistem fără tubulatură, fără nicio conductă. Instalarea se face ușor, fără a fi necesar un proiect. Eficienţa ridicată de recuperare a căldurii este de până la 93 %, iar unitatea are protecție automată la îngheţ și posibilitate de încălzire opţională a aerului de admisie.

Dacă unitatea nu este instalată la un perete cu ferestre, pot fi instalate amortizoare acustice de tubulatură pentru faţade. În plus, îndeplineşte cerinţele Ecodesign 2018, instituție recunoscută ca lider de clasă la nivel mondial în domeniul certificării de performanță pentru produse de climatizare și ventilație termică, dar şi VDI 6022, certificare ce garantează că sistemul îndeplinește cele mai stricte cerințe de igienă ale pieței.

Cât costă „sănătatea” copiilor noștri?

Un cost aproximativ pentru o astfel de soluție Atrea pleacă de la 6000 de euro pentru o sală de clasă, iar investiția va fi amortizată între 3 și 6 ani, luând în calcul doar consumul de energie.

Decizia de a instala un astfel de sistem stă în mâinile conducerii școli, administrațiilor locale, dar și părinții au un cuvânt de spus mai ales că vorbim de sănătatea celor mici. Un sistem de ventilație cu recuperare de căldură transformă școala într-un mediu sigur, un mediu în care performanța intectuală este susținută prin confort termic și aer curat.