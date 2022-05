Campania Calvin Klein This is Love, recent lansată, celebrează familiile din comunitatea LGBTQIA+. Distribuția cuprinde prieteni, parteneri, iubiți, vecini, aliați și alte categorii, care împărtășesc ce înseamnă familia pentru ei, evidențiind spectrul de conexiuni intenționate și importante care există în cadrul comunității LGBTQIA+. Campania prezintă noua colecție a brand-ului, o abordare reimaginată a Pride.

John Edmonds este cel care s-a ocupat de redarea imagistică în stilul emoționant specific unui album foto. Distribuția campaniei include pionieri în comunitate, persoane din divertisment și susținători LGBTQIA+: regizorul John Waters și actrița Mink Stole, actrița Sasha Lane și Sergio Lane, membri ai echipei de la organizația de tineret LGBTQ The Trevor Project, muzicianul Snail Mail și oamenii ei, legendarul spațiu House of Xtravaganza, hairstylist-ul Holli Smith și logodnicul ei Pony, actorul Justice Smith și iubitul său, actorul Nie Ashe și colectivul de arte afrofuturistice TRIBE. Purtând item-uri din colecția „This is Love” și alte produse din gama essentials Calvin Klein, distribuția este fotografiată alături de cei dragi ilustrând liniștea momentelor de conexiune, intimitate și latura jucăușă ale relației lor. Netradițional, necondiționat, real: aceasta este familia prin prisma lui Calvin Klein.

Colecția „This is Love” – care cuprinde articole de îmbrăcăminte, lenjerie de corp și activewear – prezintă culori inspirate din steagul Progress Pride. Fiecare articol include o etichetă țesută care dezvăluie ce reprezintă fiecare culoare a Steagului: negru pentru frumusețe; Maro pentru putere; Roz pentru sex; Portocaliu pentru vindecare; Galben pentru lumina soarelui; Bronz pentru armonie; Alb pentru nonbinar; Turcoaz pentru magie; Albastru pentru Serenitate. Colecția Underwear Reimagined Heritage prezintă benzi și țesături cu un mix intens ale acestor culori, și astfel se realizează o legătură cu intersecționalitatea care există în întregul spectru LGBTQIA + în ceea ce privește sexualitatea, identități de gen și caracteristicile sexelor.

Până în prezent, Calvin Klein a oferit suma de 400,000 USD în sprijinul ONG-urilor care luptă pentru comunitatea LGBTQIA+ ca să asigure echitate, susținere, siguranță și justiție.

În campanie sunt implicați trei membri ai The Trevor Project, cea mai mare organizație din lume de

prevenire a sinuciderii și intervenție în criză pentru lesbiene, gay, bisexuali, transgender, queer și alte persoane non-normative din punct de vedere sexual. Calvin Klein oferă cu bucurie susținere și suport financiar activității desfășurate de The Trevor Project, care include servicii de criză 24/7 prin telefon, text și chat, programe de prevenire a sinuciderii și alte resurse necesare pentru tinerii, familiile lor, educatorii și susținătorii care fac parte din comunitatea LGBTQIA+.

Calvin Klein sprijină, de asemenea, inițiativele ILGA World, considerată o voce globală a tuturor rețelelor, comunităților și mișcărilor LGBTQIA+ implicate într-o activitate constantă menită să modeleze lumea în care trăim într-una în care putem exista cu toții în siguranță, în mod egal și liber.

În plus, pe tot parcursul anului 2022, Calvin Klein va continua să colaboreze cu PFLAG National și Transgender Law Center pentru a sprijini activitatea lor critică în promovarea educației, siguranței, incluziunii și justiției LGBTQIA+.

Calvin Klein Australia și-a continuat, de asemenea, parteneriatul cu BlaQ Aboriginal Corporation în eforturile sale de a spori vizibilitatea comunității LGBTQIA+ aborigene și din Strâmtoarea Torres.