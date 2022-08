Daca ai o familie cu mai mult de un copil, este extrem de probabil ca cei mici sa nu poata avea camere separate, asa cum vad in filme. Realist vorbind, familiile care locuiesc la bloc vor avea maxim 2 dormitoare si o sufragerie la dispozitie, unul dintre dormitoare fiind, bineinteles, pentru parinti.

Desi sufrageria poate tine locul unui dormitor pe timpul noptii, noi am pregatit cateva trucuri pentru a face camera copiilor destul de spatioasa pentru toti. Cu ajutorul acestor sfaturi vei putea organiza camera celor mici astfel incat sa poata sta chiar trei prichindei.

Iata cum poti organiza camera copiilor pentru mai mult spatiu.

Paturi supraetajate

Paturile supraetajate sunt iubite de copiii din toata lumea. Oricat de mult isi doresc cei mici camere separate, cu siguranta nu pot rezista ideii de a dormi in paturi deasupra pamantului la care pot ajunge doar prin catarare.

Cand spunem paturi supraetajate, primul lucru care iti vine in minte este un pat pe sol si unul deasupra, insa, ca sa maximizam spatiul, opteaza pentru doua paturi sus. Motivele pentru care aceasta este cea mai buna alegere sunt evitarea conflictului privind cine va dormi la etaj si posibilitatea de a monta doua birouri sau spatii de joaca chiar sub ele.

Exista o multime de posibilitati in ceea ce priveste paturile supraetajate. Daca iti doresti un model care nu se gaseste in magazine, opteaza pentru mobila comanda sector 6. Astfel, te vei asigura ca materialul este de cea mai buna calitate, ca sunt montate corespunzator, oferind toata siguranta necesara si ca ai un expert care iti poate da mai multe idei si sfaturi despre cum poti maximiza spatiul in camera.

Mobila plianta

Opteaza pentru mese, birouri si scaune pliante pentru a te asigura ca cei mici au destul spatiu si pentru joaca. Dupa scoala, acestia isi vor face temele la birourile de sub pat, iar cand acestea sunt gata, o simpla pliere va oferi mult spatiu extra pentru jocuri sau alte activitati ce necesita loc liber.

Mobila plianta este o salvare pentru cei care nu au destul de mult spatiu liber in casa. Aceste piese de mobilier pot fi folosite in orice camera si pot lua forma meselor, a scaunelor, a toaletei cu oglinda si multe altele.

Device-uri mici

In functie de varsta acestora, incercati sa ii impiedicati pe cei mici din a utiliza device-uri in camera. Un calculator va ocupa destul de mult spatiu, insa, daca au nevoie de PC pentru scoala sau pentru a se juca in timpul liber, puteti apela la un laptop, o tableta sau un notebook ce pot fi depozitate rapid si vor salva mult spatiu.

Cat mai multe sertare

Incearca sa incorporezi sertare oriunde poti. In ceea ce priveste dulapul pentru haine, poti achizitiona unul sau doua, in functie de nevoie, care sa fie putin mai scunde, astfel poti depozita, carti, jucarii sau alte obiecte din camera pe ele.

Sertarele incorporate in pat sunt extrem de utile, chiar daca optezi pentru un pat supraetajat. Acolo poti tine lenjeriile de pat, sau, daca pentru acestea ai destul loc in dulapul din camera ta sau in baie, poti pune hainele de iarna/ vara, in functie de anotimp, pentru a avea destul spatiu in dulap.

Jocuri pentru curatenie

Acum vor vorbi despre un detaliu mai putin tehnic, joaca de-a curatenia! Inventeaza cu partenerul si cu cei mici jocuri distractive ce sustin ordinea in camera. Evitati amenintarile precum : ”Daca nu faci curat, nu te joci!”, de cele mai multe ori aceasta metoda poate face mai mult rau. In schimb, incercati sa ii incurajati prin recompense: “Daca faceti curat in camera, va puteti uita la televizor pentru doua ore!”

Astfel, cei mici nu vor mai vedea aceasta activitate ca pe o pedeapsa. O camera curata si ordonata va parea intotdeauna mai mare si mai spatioasa.

Consulta-te cu un expert in domeniu si creeaza o camera perfecta pentru cei mici indiferent de spatiul pe care il ai la dispozitie. Mobilierul realizat pe comanda este cea mai buna solutie daca cerintele sunt mai neobisnuite si piesele sunt mai dificil de gasit in magazinele de mobila.