Camila Cabello este marea câştigătoare a celei de-a 35-a gale MTV Video Music Awards, care a avut loc luni seară la New York şi pe scena căreia au urcat artişti ca Jennifer Lopez, Cardi B şi Nicki Minaj, de asemenea premiaţi, dar şi Madonna, Aerosmith şi Post Malone, informează contactmusic.com.

Cântăreața americană de origine cubaneză, în vârstă de 21 de ani, a plecat acasă cu cele mai importante premii ale galei, printre care ‘Video of the Year’ – pentru hit-ul ‘Havana’ și ‘Artist of the Year’.

După ce Madonna i-a înmânat premiul ‘Video of the Year’, artista a spus, potrivit sursei citate: „Mâinile chiar îmi tremură. Nu voi uita acest moment niciodată în viața mea. Madonna, te iubesc atât de mult, m-am uitat la fiecare videoclip pe care l-ai scos, am văzut fiecare documentar cu tine, m-ai inspirat atât de mult. Din acest motiv, totul mi se pare incredibil, te iubesc atât de mult, serios. Nu pot să cred. ‘Video of the Year’, wow. Vă mulțumesc din suflet tuturor fanilor care m-ați votat. (…) Vă mulțumesc!”

‘Song of the Year’ a fost desemnat ‘rockstar’ – Post Malone ft. 21 Savage – pe care artiştii l-au intepretat pe scena galei, în timp ce Cardi B a fost premiată cu trofeul ‘Best New Artist’. Ariana Grande s-a impus la categoria ‘Best Pop’, cu ‘No Tears Left To Cry’, iar Nicki Minaj a fost câştigătoarea categoriei ‘Best Hip-Hop’, pentru ‘Chun-Li’.

Între momentele notabile ale galei s-a numărat şi recitalul cântăreţei Jennifer Lopez – care a fost premiată cu ‘Michael Jackson Video Vanguard Award’ pentru întreaga carieră. Au mai cântat Ariana Grande, Shawn Mendes, Logic feat. Ryan Tedder, Travis Scott şi Panic! At the Disco.

Lista completă a câștigătorilor celei de-a 35-a ediții MTV VMA:

Video of the Year – Camila Cabello – ‘Havana’

Artist of the Year – Camila Cabello

Best Hip Hop Video – Nicki Minaj – ‘Chun Li’

Best Pop Video – Ariana Grande – ‘No Tears Left To Cry’

Song of the Year – Post Malone ft. 21 Savage – ‘Rockstar’

Best Latin Video – J Balvin ft. Willy William – ‘Mi Gente’

Video Vanguard Award – Jennifer Lopez

Best New Artist – Cardi B

Best Collaboration – Jennifer Lopez, DJ Khalid, and Cardi B – ‘Dinero’

Video with a Message – Childish Gambino – ‘This Is America’

Best Rock Video – Imagine Dragons – ‘Whatever It Takes’

Best Cinematography – The Carters – ‘APES**T’

Best Direction – Childish Gambino – ‘This Is America’

Best Visual Effects – Kendrick Lamar and SZA – ‘All The Stars’

Best Choreography – Childish Gambino – ‘This Is America’

Best Editing – N.E.R.D ft. Rihanna – ‘Lemon’

Push Artist of the Year – Hayley Kiyoko

Song of Summer – Cardi B, Bad Bunny & J Balvin – ‘I Like It’