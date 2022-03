Campania de curățenie de primăvară se află în toi și va continua până pe 16 aprilie, a anunțat viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi. ”Se acţionează cu autospeciale de măturat mecanizat carosabil, autospeciale de măturat trotuarul, încărcător frontal tip, autospeciale de transport deşeuri şi autospeciale de spălat străzi. Activităţile desfășurate sunt: curăţat rigole, greblat spaţii verzi, măturat manual/mecanizat străzi, trotuare, colectat deșeuri spații verzi, spălat străzi, trotuare şi alte spații, spălat mobilier stradal, completat/montat coşuri deşeuri stradale.Odată făcută, curățenia trebuie menținută”, a spus Harșovoschi.

Programul complet al campaniei, pe echipe, cartiere și asociații de proprietari se regăsește mai jos.

14 martie – 25 martie 2022

Pregătirea municipiului Suceava pentru sărbătorile de Paşti, împreună cu asociaţiile de proprietari.

Săptămâna 14 – 18 martie 2022

Echipa I – Cartierul Obcini, Cartier G.Enescu

Luni: Asociaţia 14 Obcini,23+27, Magura, Asociatia 8+30,

Marţi: Asociaţia 14 Obcini,23+27, Asociatia 8+30,14 Obcini,

Miercuri: Asociaţia 5,21 Zorilor,31 G. Enescu,1 Lazar Vicol,29,9,21 Universitatii

Joi: Asociaţia , 5,21 Zorilor,31 G. Enescu,1 Lazar Vicol,29,9,21 Universitatii

Vineri : Asociaţia 47,48,11,21 G.Enescu,45

Săptămâna 14 martie-18 martie

Echipa II – Cartier Burdujeni (Cuza Vodă II, Cuza Voda III)

Luni: Asociaţia 50,35

Marţi: Asociaţia 50,35

Miercuri: Asociaţia ANL,39

Joi: Asociaţia ANL,39

Vineri : Asociatia 44

Săptămâna 21 martie – 25 martie 2022

Echipa I – Cartier Centru

Luni: Asociaţia 12 Areni,24,25,26,Mitropoliei

Marţi: Asociaţia 1 Parc, 3, Petru Rares

Miercuri: Asociaţia 22 Obor,10, 42

Joi: Asociaţia 19,18,Areni Observator,70,74,J12-J16,H

Vineri : Asociaţia 19,18,Areni Observator,70,74,J12-J16,H

Echipa II – Cuza Voda II – Cartier Zamca

Săptămâna 21 martie – 25 martie

Luni: Asociaţia 32,33,34

Marţi: Asociaţia32,33,34

Miercuri: Asociaţia 41,43,38

Joi: Asociaţia 52,17,59 Zamca

Vineri : Asociatia 52,17,59 Zamca

Săptămâna 28 martie – 01 aprilie 2022 Echipa I

Luni: Cartierul Obcini – Asociaţia 23+27, Asociatia 8+30;Asociaţia Măgura, Asociatia 14 Obcini;

Marţi:Cartierul Obcini – Asociaţia 23+27, Asociatia 8+30, Asociaţia Măgura, Asociatia 14 Obcini

Miercuri: Cartier G. Enescu – As. 5 As. 21 Zorilor, As.. 31 G. Enescu, L.Vicol,29,9,21 Universitatii

Joi:Cartier George Enescu – Asociatia 47 Asociația 48, Asociația 11 21 G. Enescu,45

Vineri : Zona Centru Asociaţia 24, As. 25, As.26, As. 1 Parc, As. 3

Echipa II Săptămâna 28 martie – 01 aprilie 2022

Luni: Cartier Burdujeni – Cuza Vodă I, Asociația 50,35

Marţi:Cartier Burdujeni -Cuza Vodă I, Asociația 50,35

Miercuri: Cartier Burdujeni – ANL, Asociația 15, Asociatia 39

joi : Cartier Burdujeni – ANL, Asociația 15, Asociatia 39

Vineri : Cuza Voda III -Asociatia 44

Echipa I Saptamana 04-08 aprilie Zona Centru

Luni: Asociaţia 12 Areni,24,25,26,Mitropoliei

Marţi: Asociaţia 1 Parc, 3, Petru Rares

Miercuri: Asociaţia 22 Obor,10, 42

Joi: Asociaţia 19,18,Areni Observator,70,74,J12-J16,H

Vineri : Asociaţia 19,18,Areni Observator,70,74,J12-J16,H

Echipa II Săptămâna 04-08 aprilie 2022

Luni: Cartier Burdujeni – Cuza Vodă II, Asociația 32,33,34

Marţi Cartier Burdujeni -Cuza Vodă II, Asociația32,33,34

Miercuri: Cartier Burdujeni – Asociația 38, Asociația 41,43

Joi : Cartier Zamca – Asociația 52,17, Asociația, 59 Zamca

Vineri : Cuza Voda III -Asociația 44

Etapa a III a Săptămâna 11 – 15 aprilie 2022

Salubrizare zone adiacente unităților de învățământ, locașurilor de cult, locurilor de joacă și zonelor de agrement.