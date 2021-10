Direcția de Sănătate Publică Suceava a transmis că în data de 1 octombrie, 1.983 de persoane au fost vaccinate la nivelul județului nostru împotriva SARS-CoV-2: 738 cu prima doză, 65 cu doza a II-a și 1.180 cu doza a III-a. Cele mai multe doze au fost administrate la „Iulius Mall” – 447, în sala de sport a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” – 408 și la centrul din incinta Grădinii Zoo din Rădăuți – 223. Cele mai puține persoane s-au vaccinat la Căminul Cultural din Salcea – 16 și la Căminul Cultural din Sf. Ilie – 21. Pînă pe 1 octombrie, inclusiv, 108.496 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în județul Suceava, dintre care 85.719 au primit și doza a II-a, iar altor 3.126 li s-a administrat și doza a III-a.

