În perioada 1-8 mai 2020, elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc s-au alăturat eforturilor Organizației Salvați copiii prin participarea voluntară la activitățile propuse în cadrul Campaniei Globale pentru Educație.

Elevii au fost încurajați de către doamnele profesoare Daniela Stanciu și Oltea Nistor să-și imagineze și să descrie (sub forma unui padlet) cum va fi pentru ei prima zi când vor reveni la școală (începutul anului școlar viitor) și cum vor trăi reîntâlnirea cu profesorii și colegii. Gândurile lor emoționante au fost transmise mai departe pentru a-i încuraja și pe alți copii să aibă răbdare și să depășească mai ușor măsurile de distanțare socială.

Iată câteva dintre gândurile, trăirile și simțirile elevilor:

Sincer, nu mi-e neapărat dor de școală… Nu mi-e dor de locuri, în general, ci de oamenii care sunt în ele. Deci, nu mi-e dor de școală… Îmi e dor de voi, de toți colegii, de profesori. Sunt un copil foarte sociabil și îmi place să stau cu oamenii. Școala e a doua mea casă, acolo am crescut și am primit o educație aleasă! Le mulțumesc tuturor profesorilor pentru asta. Deși nu o arăt tot timpul, țin la toți, pentru că îi consider părinții mei. Sunt in ultimul an, clasa a 8-a.. dude, habar nu am când a trecut timpul, dar a fost frumos. Am atât de multe amintiri și puteam să am și mai multe, dar perioada asta ne împiedică. Oricum, am aflat că restul nu mai au șansa să se întoarcă la școală, ceea ce e destul de trist, cred eu, dar noi, pentru că avem examen, fie că venim și pentru pregătire sau doar pentru examen, vom avea ocazia să revedem școala și să ne aducem aminte de toate năzbâtiile făcute! Nu vreau să lungesc prea mult vorba și nici nu vreau să fiu foarte drama queen, așa că doresc să vă urez doar gânduri bune și spor la învățat și la teme și, deși eu plec din școală, promit că la începutul anului vin să vă vizitez!!! Vă pup și vă îmbrățișez pe toți. (Piticari Nicoleta Ancuța, clasa a VIII-a)

Îmi este dor să mă întâlnesc în fiecare dimineață cu colegii și profesorii mei, să învăț informații noi stând într-una din băncile sălii de clasă și să ridic mâna la ore.

Școala online este o adaptare bună în aceste circumstanțe, dar părerea mea este că nu are același farmec. Și mă deranjează foarte mult că nu toți copiii au materialele necesare, fiind în dezavantaj, deși nu e vina lor. Așa că, în prima zi de școală, îmi voi îmbrățișa toți colegii și profesorii. Mă voi asigura că învăț mai bine și voi aprecia tot ceea ce se află în jurul meu. Voi fi mult mai determinată și mai deschisă. Dar asta numai cu ajutorul întregului colectiv din care fac parte. Sunt sigură că această perioadă ne-a învățat pe toți câte ceva și ne-a schimbat într-un mod sau altul. Acum mai rămâne să observăm schimbările… Vă doresc tuturor sănătate! (Tudose Eliza-Miruna, clasa a VI-a)

Acum două luni, viețile ni s-au schimbat. Am plecat acasă cu gândul că în două săptămâni ne vom revedea. Până la urmă, toți ne vom revedea în septembrie. Nimic nu va mai fi la fel. Reîntoarcerea la școală va fi cel mai frumos lucru: reîntâlnirea cu colegii va fi ciudată, ne vom revedea cu măști și mănuși. Îmi este dor de clasă, de școală în sine. Poate această pandemie ne-a dat de înțeles că trebuie să ne înțelegem mai bine unii cu alții. pentru că nimeni nu știe ce se va întâmpla. Trebuie să ne responsabilizăm și să ne ajutăm unii pe alții. Să ne susținem, iar în acești puțini ani în care mai suntem colegi, să prețuim fiecare moment, cu bune și cu rele. Sănătate tuturor! (Nistor Andrei, clasa a V-a)

Sinceră să fiu, această frază o am în fiecare zi în minte. Înainte de această pandemie cel mai mult îmi doream o pauză scurtă de la școală, dar acum chiar nu îmi mai trebuie așa ceva, acum singurul meu gând este întoarcerea la școală. Îmi este foarte dor atât de colegii mei cât și de profesori, abia aștept sa îi revăd. Școala online este o idee foarte bună de a ne continua educația și de a descoperi lucruri noi predate de domnii profesori. Chiar mă bucur că s-a găsit o modalitate de a comunica, dar nu este la fel ca la școală deoarece nu ne putem îmbrățișa colegii, nu putem petrece timpul cu ei în adevăratul sens al cuvântului. Sincer, pot spune că îmi e foarte dor de ,,normalitate” și abia aștept să ne întoarcem la ea. Mă bucur că datorită acestei carantine am petrecut foarte mult timp cu familia, am citit și m-am axat pe ceea ce mă face fericită, adică fotografia. Până la sfârșitul acestei pandemii „Ai grijă de tine și de cei din jur!!” (Fetițari Georgiana, clasa a VI-a)

Venirea la școală pentru mine ar însemna un vis împlinit în această perioadă grea și sensibilă în același timp, pe care o traversăm cu răbdare. Recunosc că în aceasta perioadă de distanțare forțată am reușit să mă redescopăr. Revenind la subiect: prefer contactul direct cu cadrele didactice și cu colegii, iar atunci când voi reveni pe băncile școlii aș avea parte și de o senzație bizară, în ciuda bucuriei. Am încredere că ne vom vedea cât mai curând. Cred că această pandemie ne-a responsabilizat spre a fi mai vigilenți și spre a pune mai mult accent asupra persoanelor dragi nouă. Poate pe o parte din noi ne-a apropiat mai mult de Dumnezeu lăsând toată ura și lăcomia la o parte. Și un mesaj dedicat elevilor, printre care mă regăsesc și eu: sper ca pe viitor sa puneți mai mut accent pe învățătură, deoarece. cred eu, această situație ne-a schimbat gândirea prin abordarea mult mai serioasă a examenelor ce vin! Aștept cu cea mai mare nerăbdare întoarcerea la normal, și nu doar pentru noi, elevii, ci pentru toți! (Doroftei Maria-Magdalena – clasa a VIII-a).

Mă reîntorc în locul care mi-a lipsit o lungă perioadă de timp? Poate este cel mai mare vis al meu. Aștept cu nerăbdare să îmi revăd colegii, să îmi reîntâlnesc profesorii.

Această pandemie de coronavirus ne-a distanțat de restul lumii. Pe o parte, m-a ajutat să mă redescopăr pe mine însămi, dar tuturor ne lipsește socializarea cu prietenii sau colegii, nu doar să socializăm online. Consider că ziua în care ne vom întoarce la școală va fi una normală, dar cu toții o vom trăi cu mai mult entuziasm. Până atunci, #Stai acasă! (Doroftei Ionela – clasa a VI-a)

Nu am crezut că voi spune vreodată acest lucru, dar îmi e foarte dor de școală. În această perioadă de carantină am dus dorul școlii extrem de mult. Am sperat că întoarcerea la școală ar fi posibilă în anul acesta școlar, dar se pare că trebuie să mai așteptăm. Dar totuși, în această perioadă critică am învățat să fiu mai vigilentă și să apreciez până și lucrul cel mai mic. Nu am crezut vreodată că o să vreau atât de mult să merg la școală, să dăm teste și teze și să fim ascultați. Mi-e dor de profesori, de colegi, mi-e dor până și de vânzătoarele de la magazinul de lângă școală. Sper ca această situație să nu mai țină foarte mult, pentru că nu cred că mai sunt în stare să fac ore pe internet și să trebuiască să trimit mereu temele online. Aștept cu nerăbdare să mă întorc la școală și la normal! (anonim)

Felicitări, dragi elevi, pentru gândurile voastre. Trebuie să avem certitudinea că, respectând regulile, ne vom revedea voioși, optimiști și mai responsabili la școală, iar cu glasurile tremurate de emoție vom striga cu toții: „Ne-am întors! Totul este, în sfârșit, bine!”

prof. Daniela Stanciu,

prof. Oltea Nistor