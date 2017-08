Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în parteneriat cu Ministerele Muncii șI Justiției Sociale, Afacerilor Interne și Afacerilor Externe a derulat joi la Suceava campania ”Informare acasă! Siguranță în lume!” dedicată diasporei românești. Evenimentul care a avut loc în sala de conferințe a Muzeului de Istorie în prezența ministrului pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstârnac, a reunit reprezentanți ai ministerelor partenere, ai administrațiilor locale și județeană, parlamentari și câteva zeci de persoane care lucrează în străinătate.

Păstârnac: ”Vrem să acordăm informația de care este nevoie pentru a preîntâmpina fenomenele de sclavie modernă”

Așa cum a declarat ministrul pentru românii de pretutindeni, campania își propune să informeze asupra drepturilor pe care persoanele care vor să se stabilească în afara granițelor le au în țările membre UE, precum și asupra riscurilor la care se expun odată cu decizia de a munci în străinătate. De asemenea, diasporenii vor fi informați în legătură cu siguranța la locul de muncă, riscurile unor boli profesionale, protecția față de abuz și exploatarea prin muncă sau orice alt tip, susținerea accesului nediscriminatoriu al lucrătorilor români pe piața muncii, precum și numerele de urgență în caz de necessitate. ”Suntem o echipă care în fieare zi încearcă să răspundă și să găsească soluții problemelor cu care se confruntă cetățenii români aflați în străinătate în special în problemele legate de munca ilegală și cele de trafic de forță đe muncă și trafic de persoane. Toți partenerii derulăm deja unii de mai mulți ani campanii de acțiuni prin care încercăm să acordăm sprijin cetățenilor români din afara granițelor iar una din concluziile majore a acestor acțiuni a fost faptul că este necesar să începem această campanie de infomare. Astfel ieri am fost la Botoșani, azi la Suceava, mâine vom fi la Neamț în încercarea de a fi cât mai aproape de autoriatea locală pentru a înțelege foarte bine care sunt punctele și problemele exacte unde trebuie să intervenim ca să acordăm informația de care este nevoie pentru a preîntâmpina fenomenele de sclavie modernă”, a spus Părstârnac.

Drăghici: ”De la începutul anului și până în prezent în țară s-au creat 170.000 de noi locuri de muncă”

Grațiela Drăghici, secretar de stat în Ministerul Muncii și Justiției Sociale, a vorbit despre existența unui ghid practic al lucrătorilor români din 21 de state europene precum și a unui ghid practic legislativ care nu sunt încă suficient de cunoscute și care trebuie promovate mai insistent. Ea a subliniat că dorința guvernanților este aceea ca românii plecați la muncă afară să se întoarcă acasă arătând că de la începutul anului și până în prezent în țară s-au creat 170.000 de noi locuri de muncă.

Flutur: ”Nu ne luăm concediu. Suntem la dispoziția diasporei”

Invitat la eveniment, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, cel care a inițiat anul trecut Luna Diasporei, aflată acum la a doua ediție, a ținut să aprecieze inițiativa Ministerului pentru Românii de Pretutindeni și să arate că aceasta a venit pe un teren deja pregătit. El i-a informat pe cei prezenți că la nivelul Consiliului Județean funcționează încă de anul trecut Departamentul Diaspora care se ocupă de problemele sucevenilor plecați la muncă în străinătate. ”În județul Suceava sunt peste 140.000 de oameni care lucrează în străinătate. Am încercat să găsim soluții la problemele cu care se confruntă și am reușit spre exemplu să simplificăm procedurile la eliberarea pașapoartelor pentru care aducem mulțumiri Instituției Prefectului”, a spus Flutur. Flutur i-a criticat în termini eleganți pe guvernanți că au lăsat de izbeliște județele Moldovei și că sucevenii nu se pot reântoarce acasă din cauza lipsei investițiilor și a locurilor de muncă. ”Nu vor să vină. Lipsa infrastructurii reprezintă un impediment. Din păcate zona Moldovei e uitată. Drumul expres Suceava-București ar fi extreme de util în condițiile în care traficul prin Vama Siret va crește la 700.000 e mașini pe an. Nu ne luăm concediu. Suntem la dispoziția diasporei. Am fost încântați de inițiativa dumneavoastră. Contați pe noi. Felicitări Ministerului pentru Românii de Pretutindeni”, a spus șeful administrației județene.

Rădulescu propune un site cu link-uri către site-urile ministerelor care pot rezolva diverse probleme ale românilor din diaspora

Prezent la discuții, deputatul PSD Alexandru Rădulescu, a apreciat inițiativa Ministerului pentru Românii de Pretutindeni și a sugerat ca finalul proiectului să reprezinte un site cu link-uri către site-urile ministerelor care pot rezolva diverse probleme ale românilor din diaspora. ”Cred că proiectul doamnei ministru Păstârnac este un succes. Am mai participat la asemenea întâlniri însă am văzut că de data asta reprezentanții ministerelor implicate au venit cu lucruri concrete, cu măsuri concrete care vin în întâmpinarea nevoilor celor care lucrează în afara granițelor țării. Trebuie amintit și de cei din Ministerul Dezvoltării care vin cu proiecte europene pentru cei ce doresc să se întoarcă acasă precum ”Start-up diaspora” sau cu proiecte pentru micii fermieri. I-am sugerat doamnei ministru să lărgească echipa de colaboratori și cu reprezentanți ai Ministerului Educației, Ministerului Turismului și chiar Ministerului Transporturilor pentru că sunt necesare soluții și pentru cei care merg să învețe în afara granițelor țării sau pentru cei ce se întorc în țară și trebuie să se adapteze sistemului educațional de aici. Au întâmpinat probleme și cei care sunt simpli turiști și mai nou și cei care desfășoară activități de transport. I-am sugerat doamnei ministru că se impune ca un produs final al proiectului să fie un site al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni care să adune link-uri către site-urile ministerelor care pot rezolva diverse probleme ale românilor din diaspora sau să fie un punct de plecare în rezolvarea lor”, a spus Rădulescu. La reuniunea de joi au fost prezenți parlamentarii PSD Virginel Iordache, Alexandru Rădulescu și Emilian Havrici, primarul Sucevei Ion Lungu dar și primarii de Marginea, Horodnic de Jos șI Horodnic de Sus.