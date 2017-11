Campania #SEPOATE va ajunge de luni, 6 noiembrie, în județul Suceava. Lansarea din Suceava a acestei campanii va avea loc la ora 13:00, în gara Burdujeni. Cea mai mare Federatie Sindicala din CFR, Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial Vagoane, a lansat in aceasta toamna campania nationala #SEPOATE, prin care se atrage atentia asupra conditiilor precare în care a ajuns calea ferata din Romania. Acest demers este unic, prin manifestarea sa, in miscarea sindicala din Romania.

Campanie este insotita de o petitie online, care poate fi accesată la adresa www.petitieonline.com/sepoate, și de o campanie de strangere de semnaturi offline. „Ne dorim sa ajungem la nu mai putin de doua milioane de semnaturi si sa obtinem consens din partea tuturor decidentilor din politica si administratie ca fara investitii capitale si plasate corect, Calea Ferata Romana va muri”, au precizat organizatorii acestei campanii.

Obiectivul campaniei #SEPOATE este strângerea a peste două milioane de semnături care să susțină o petiție online pentru introducerea în Proiectul de țară, inițiat de Președintele României, necesitatea investițiilor obligatorii în calea ferată și în toată infrastructura de transport a României.

Pentru această campanie, CFR a pus la dispoziția Federației Sindicale, cu titlu gratuit, un vagon de clasa a doua, modernizat în România, care va călători, câte o săptămână, către cele 8 regionale CFR din țară. Cei care călătoresc cu acest vagon adaptat exigențelor europene: scaune ergonomice, mochetă, internet, radio, TV, pot viraliza noua experiență pe care o au sub hashtag-ul #SEPOATE.

Ca vehicul de comunicare, campania #SEPOATE are un simbol: vagonul omonim care circula deja din 18 septembrie de la Bucuresti pe regionalele din tara. Acesta va ajunge de luni, pentru o saptamana, zilnic la Suceava.