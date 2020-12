În cele 6 ediții anterioare, campania „Fii Moş Crăciun Pentru o zi!” a reușit să bucure peste 1.400 de copii cu daruri, dându-le astfel șansa de a petrece un Crăciun mai fericit. Anul acesta, Asociaţia Create Yourself organizează cea de-a șaptea ediţie a proiectului care își propune, în fiecare an, să strângă donaţii pentru copiii din medii defavorizate, la care altfel Moş Crăciun nu ar ajunge.

Scopul ediţiei din acest an este de a aduce lumină și zâmbete pe feţele a 400 de copii din judeţul Vaslui, din comunele Bogdănița, Gherghești, Vinderei și Mălușteni, acelor oameni mici care încă copilăresc, nebăgând de seamă că sărăcia nu este un dat și nici faptul că maidanul lor se numără printre cele mai izolate zone din Europa.

Cei care îşi doresc să fie Moş Crăciun pentru o zi şi să aducă magia în sufletele acestora, sunt încurajaţi să ofere donaţii care pot consta în haine și încălțăminte aflate într-o stare bună, jucării, rechizite, cărți, alimente neperisabile, dulciuri și produse igienico-sanitare sau donaţii în bani pentru susținerea campaniei în contul deschis pe numele: Asociația Create Yourself, RO33 BACX 0000 0019 6618 4000. Toate donaţiile vor fi colectate în perioada 17 – 22 decembrie 2020 la adresa Strada Academiei nr. 15, sector 1, București, în intervalul orar 10:00 – 18:00. Pentru a fi siguri că fiecare dar ajunge la cel căruia i se potriveşte, acestea pot fi însoţite de un bilet cu natura donației (ex: haine, rechizite, alimente, etc.), vârsta căreia îi sunt destinate, măsurile și dacă sunt destinate fetițelor sau băieților.

Moş Crăciun pentru o zi pot fi cei care vor să ofere ajutor la sortarea, pregătirea şi distribuirea darurilor sau la promovarea campaniei. Cei interesaţi să ofere o parte din timpul lor în dar sunt invitaţi să devină voluntari prin completarea formularului de implicare de pe site-ul campaniei. La finalul perioadei de strângere a donaţiilor, voluntarii vor pregăti pachete pentru cei 400 de copii şi le vor urca în sania Moşului pe 23 decembrie, când vor porni spre satele din judeţul Vaslui.

