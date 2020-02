În martie, Direcția de Sănătate Publică Suceava va desfășura o campanie de informare vizând sănătatea orală. Campania intitulată „Zîmbește cu încredere. Sănătate orală pentru toți!” este organizată de Ministerul Sănătății. Potrivit șefei DSP, Silvia Boliacu, se urmărește creşterea numărului de persoane informate cu privire la importanţa sănătăţii orale şi riscurile neglijării acesteia, a celor care adoptă comportamente sănătoase în vederea menţinerii sănătăţii orale, dar și formarea unor deprinderi sănătoase şi încurajarea tratamentului precoce al potenţialelor probleme dentare, pentru a evita îngrijirile tardive, mai dificile şi mai costisitoare. Printre altele, în cadrul campaniei, la nivelul județului vor fi distribuite materiale informative specifice temei prin asistenții medicali comunitari, mediatorii sanitari, rețeaua de medicină școlară și cabinetele medicilor de familie și vor avea loc acţiuni de informare – educare – comunicare în şcoli și grădinițe.

