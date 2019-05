În România, peste 6% dintre accidentele rutiere grave sunt produse ca urmare a consumului de alcool, în contextul în care rapoartele Comisiei Europene înregistrează o rată de 99 decese într-un an la 1 milion de locuitori. Astfel, țara noastră se află pe primul loc în acest clasament negativ, urmată fiind de Croația (79) și Polonia (74). La polul opus, regăsim țări precum Marea Britanie (28), Elveția (27) și Suedia (25).

Chiar dacă ocupă primul loc la acest capitol, România a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește conduita responsabilă a șoferilor, în special prin campanii de responsabilizare socială și prin înăsprirea pedepselor privind conducerea sub influența băuturilor alcoolice. Aceste măsuri au avut ca rezultate scăderea numărului de accidente rutiere cu 18%, în 2017 față de 2010, media Uniunii Europene fiind de 20%.

În acest context, Asociaţia de Psihologie şi Siguranţă Rutieră – PsihoTrafiQ, în parteneriat cu Inspectoratul Județean de Poliție Iași și MedLife, demarează, începând cu data de 11 mai 2019, de la ora 11, la Iași, campania “Alcoolul la volan este un … accident!”, menită să-i informeze şi să-i conştientizeze pe şoferi asupra riscurilor la care se expun, atât ei, cât şi ceilalţi participanţi la trafic, atunci când se urcă la volan în stare de ebrietate.

În cadrul campaniei, vor fi împărţite peste 5.000 de pliante, brelocuri şi odorizante, care conţin informaţii despre efectele alcoolului asupra comportamentului la volan, modalităţile de prevenire şi sancţiunile prevăzute de Codul Rutier.

Care sunt simtompele în funcţie de gradul alcoolimiei?

Potrivit specialiştilor de la Asociaţia PsihoTrafiQ, reacţiile la volan ale şoferilor încetinesc simţitor direct proporţional cu creşterea alcoolimiei. Astfel, la o alcoolimie de 0,3 la mie, şoferului i se înceţoşează imaginea şi nu mai estimează corect distanţele, la o alcoolimie de 0,5 la mie, i se micşorează viteza de reacţie şi nu mai estimează corect viteza cu care conduce. La o alcoolimie de sub 0,8 la mie, imaginea scade din claritate cu 10-20%, iar sub 1,1 la mie, acuitatea vizuală se reduce cu 20-30 de procente, timpii de reacţie cresc semnificativ, are tulburări de echilibru, nu poate vorbi coerent şi capacitatea de a conducere este serios afectată.

“Consumul de alcool încetinește funcțiile sistemului nervos central, iar ca o consecință, șoferul nu va putea efectua sarcinile de rutină pentru a conduce în limite de siguranță. Astfel, consumul de alcool are un efect dramatic asupra abilităților șoferului de a prelucra informații sau asupra abilităților sale cognitive, iar coordonarea ochi-mână sunt încetinite considerabil. Din nefericire, șoferii mai tineri sunt mai predispuși să se urce la volan după ce au consumat băuturi alcoolice, în special deoarece ei cred că nu li se pot întâmpla nimic rău. Totodată, ca o consecință benefică a mai multor campanii de responsabilizare socială pe care Asociația PsihoTrafiQ le-a demarat în mai multe orașe din România, constatăm cu bucurie că numărul accidentelor rutiere mortale a scăzut, față de anul 2010, cu 18%”, declară prof. univ. dr. Mihaela Rus, președintele Asociației de Psihologie și Siguranță Rutieră PsihoTrafiQ.

Campanii de responsabilizare a participanţilor la trafic, nominalizate de Comisia Europeană