Deputatul PNL Ioan Bălan, care candidează de pe prima poziție pentru un nou mandat la alegerile parlamentare din 6 decembrie, s-a aflat miercuri în campanie în municipiul Suceava și în localitățile Salcea, Ipotești, Mitocu Dragomirnei și Pătrăuți. El a fost ajutat de primarul Sucevei, Ion Lungu și de primarii comunelor Adâncata și Mitocu Dragomirnei, Viorel Cucu și Radu Reziuc. Ioan Bălan le-a adus cetățenilor localităților respective un mesaj de sprijin și a dat asigurări că-i va ajuta așa cum a făcut și până acum pentru implementarea unor proiecte importante de dezvoltare a comunităților. El a solicitat oamenilor ca pe 6 decembrie să dea un vot util, adică echipei PNL, care reprezintă garanția punerii în practică a investițiilor atât de necesare creșterii nivelului de viață al locuitorilor precum gaz metan, apă și canalizare sau drumuri modernizate.

”Vreau ca fiecare gospodărie să fie racordată la gaz metan, la apă și canalizare, vreau ca toate străzile și ulițele să fie asfaltate. Garanția ca aceste lucruri să se întâmple este ca duminică cetățenii să înțeleagă că dacă au votat pentru Consiliul Județean echipa liberală și pe Gherghe Flutur președinte e necesar să dea votul tot PNL, să dea votul acestui Guvern condus de Ludovic Orban care a arătat într-un an de zile, un an extrem de afectat de această pandemie de coronavirus, că are mai multe realizări decît a avut Guvernele PSD în șapte ani. Avem nevoie de votul dumneavoastră pentru a trimite în Parlament o echipă puternică care să genereze un guvern de dreapta în care PNL să fie vioara întâi iar prim ministru să fie în continuare Ludovic Orban. De ce? Pentru că premierul actual a demonstrat că este prietenul Sucevei. Uitați-vă spre exemplu la centura Rădăuțiului care a fost dată în folosință recent cu premierul Orban de față. Lucrul acesta nu s-ar fi întâmplat dacă PSD ar fi fost la guvernare. Le-au trebuit șapte ani de zile celor de la PSD să termine 12% din centura ocolitoare a Sucevei. Noi vorbim de dezvoltare. Dezvoltarea va începe de duminică dacă vom avea înțelepciunea să alegem PNL. Am observat că PSD atunci când a guvernat a ținut cont doar de anumite localități. PNL va face o dezvoltare unitară pentru ca fiecare localitate din județul Suceava să se dezvolte și să aibă proiecte în derulare”, le-a transmis Ioan Bălan cetățenilor.