Twinkle Star, cel mai mare centru de pregătire lingvistică Cambridge din țară, lansează campania națională pentru donarea de plasmă sub emblema optimismului:“2020-2021 will power: SHARE the LIGHT within!”.

Centrul și profesorii acestuia au un mesaj pentru toți donatorii de plasmă convalescentă pentru bolnavii de COVID-19:

“Îți mulțumim pentru că donezi plasmă și îi ajuți pe cei aflați în momente dificile, care luptă acum în spital. Dorim să îți arătăm aprecierea noastră oferind în schimb un dar: un loc gratuit la Școala de Vară”.

Acest beneficiu (curs limba engleză/ 20 h, în perioada iulie-august 2021, val. aprox. 375-500 lei, în funcție de nivelul de studiu) va fi acordat tuturor donatorilor de plasmă care doresc să se alăture campaniei până la finalul lunii decembrie, îi invităm să revendice voucherul, în baza documentelor care atestă donația. Voucherul nu este nominal, va putea fi utilizat și de o altă persoană.

“Prin această campanie ne manifestăm respectul și solidaritatea față de cei care își manifestă disponibilitatea și bunăvoința de a salva alte vieți, alături de medici, după ce ei înșiși au supraviețuit coronavirusului. În prezent terapia cu plasmă covalescentă este oferită pacienților COVID-19 în stare gravă, aflați la secțiile de Terapie Intensivă. Încurajăm pacienții vindecați să contacteze centrele de transfuzie sanguină în vederea programării pentru donare și înțelegem să le mulțumim în modalitate proprie, oferindu-le un voucher pentru participarea la un curs de limba engleză care se va desfășura în vara lui 2021. Demersul face parte dintr-un concept lansat de noi încă de pe 11 martie ‒ We go digital TOGETHER ‒ ne dorim să îndemnăm la solidaritate prin intermediul resurselor pe care le avem la îndemână, pentru a depăși împreună un moment dificil și pentru a nu spune „stop” educației chiar dacă #stămacasă. În pandemie un număr de peste 100 de copii ai cadrelor medicale aflate în prima linie au beneficiat gratuit de participarea la atelierele constituite special pentru ei”, a precizat Ruxandra Rață-Bucevschi, managerul centrului lingvistic Twinkle Star.

Cei care doresc să se alăture campaniei noastre ne pot contacta prin email sau telefonic: office@twinklestar.ro & 0371.504.305