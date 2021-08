Campioana olimpică la canotaj, suceveanca Ancuța Bodnar, a declarat, astăzi, în plenul Consiliului Județean, că sportivii suceveni vor da totul în continuare pentru ca Suceava să fie auzită în țară și în străinătate. Declarația a fost făcută în la începutul ședinței în care Consiliul Județean a cordat titlurile de Cetățean de Onoare al Județului Suceava sportivilor suceveni medaliați la Jocurilor Olimpice de la Tokyo, antrenorilor și preşedintei Federaţiei Române la Canotaj, Elisabeta Lipă.

În cuvântul său, campioana olimpică Ancuța Bodnar a declarat: „Vă mulțumesc pentru că astăzi ne-am adunat aici în sala Consiliului Județean Suceava pentru a ne onora și felicita pentru rezultatele obținute. Suntem mândri și bucuroși pentru că am adus România pe prima sau a doua treaptă a Jocurilor Olimpice. Suntem mândri că pentru că am reușit ca județul Suceava să ajungă acolo unde îi este locul. Noi vom da totul pentru ca doar Suceava să fie auzită. Vreau să mulțumesc pentru că ne-ați invitat astăzi și suntem onorați să fim în fața dumneavoastră. Ne bucurăm că am obținut aceste rezultate și suntem mândri că suntem din acest județ minunat. Suntem niște mândri bucovineni”.