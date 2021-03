Campioana României și liderul la zi al Ligii Naționale de handbal masculin, Dinamo București, a învins gruparea CSU din Suceava într-un meci restant din etapa a XVIII-a. Scorul final al partidei a fost 34-26 (17-10) în favoarea bucureștenilor, elevii antrenorului Adrian Chiruț prinzând curaj abia în partea secundă a întâlnirii desfășurate la Baia Mare.

„Prima repriză am făcut un joc modest și până ne-am trezit dinamoviștii conduceau deja cu patru-cinci goluri. Când ai pierdut din turație este foarte difciil să remontezi și, mai ales într-un joc împotriva campioanei României, efortul nu merită.

Nu am mizat mult pe acest meci, așa că am introdus în teren toțI jucătorii pe care i-am avut la dispoziție”, a declarat antrenorul principal al „universitarilor”, Adrian Chiruț.

În acest joc, la suceveni s-a produs revenirea pe teren după o pauză îndelungată, de 7 luni, cauzată de o ruptură de ligamentele încrucișate, a interului dreapta Valentin Anton.

CSU din Suceava a evoluat în alcătuirea: Grigoraș, Makaria – Popia (5 goluri), Juverdianu (5), Balazs (5), Furak (4), Loic (2), Petrov (2), Sadovyi (1), Lupu (1), Dascălu (1), Kobzii, Costea, Oancea, Păunescu, Anton. Antrenori: Adrian Chiruț, Iulian Andrei și Bogdan Șoldănescu.

Dinamo: Heidarirad, Missaoui, Lazăr – Gavriloaia (5 goluri), Bannour (5), Szasz (4), Asoltanei (4), Hanțaru (3), Humet (3), Hebo (3), Mousavi (3), Botea (2), Negru (1), Kuduz (1), Savenco, Dima. Antrenori: Constantin Ștefan și Sebastian Bota.

Clasament Liga Zimbrilor

1. Dinamo București 17 17 0 0 478-345 51

2. Potaissa Turda 17 14 1 2 515-418 43

3. Dobrogea Sud 17 14 0 3 451-353 42

4. CSM București 17 12 0 5 490-440 36

5. Minaur Baia Mare 16 10 1 5 374-331 31

6. Poli Timișoara 17 8 1 8 305-314 25

7. Steaua București 17 7 3 7 421-400 24

8. CSM Focșani 17 8 0 9 331-340 24

9. HC Buzău 16 7 2 7 409-407 23

10. CSM Vaslui 17 6 1 10 438-470 19

11. CSU din Suceava 17 5 2 10 385-426 17

12. CSM Făgăraș 17 5 0 12 371-434 15

13. CSM Bacău 15 4 0 11 278-341 12

14. CSM Reșița 17 2 0 15 385-483 6

15. CSM Botoșani 16 0 1 15 255-384 1

Notă: La finalul sezonului ultimele trei clasate vor retrograda în Divizia A.