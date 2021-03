Atletul sucevean Alexandru Prâsneac a reușit să cucerească două medalii de aur la Campionatele Naționale pentru juniori III ce s-au desfășurat în weekendul trecut, in sala din Bacău.

Sportivul pregătit de antrenorul Cristian Prâsneac la CSM Dorna Vatra Dornei, nimeni altul decât tatăl său, a devenit campion național în probele de 800 și 1.500 de metri, după ce a controlat autoritar ambele curse.

„După accidentarea suferită în luna ianuarie, am crezut că sezonul de sală este încheiat pentru Alexandru, dar am reușit să-l întremăm și rezultatele au venit. Sportivul nostru a reușit să câștige două titluri naționale și să doboare un record național. Mă bucur mult pentru el, îi doresc sănătate șI tot binele din lume mai ales că ieri a fost ziua lui”, a declarat Cristian Prâsneac, care a ținut să mulțumească deputatului Angelica Fodor, profesorilor de la Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei și sponsorilor Mol România, Black-Hill Vatra Dornei și Coloana Center Vatra Dornei.

Atletul sucevean Alexandru Prâsneac a reușit să cucerească două medalii de aur la Campionatele Naționale pentru juniori III ce s-au desfășurat în weekendul trecut, in sala din Bacău.

Sportivul pregătit de antrenorul Cristian Prâsneac la CSM Dorna Vatra Dornei, nimeni altul decât tatăl său, a devenit campion național în probele de 800 și 1.500 de metri, după ce a controlat autoritar ambele curse.

„După accidentarea suferită în luna ianuarie, am crezut că sezonul de sală este încheiat pentru Alexandru, dar am reușit să-l întremăm și rezultatele au venit. Sportivul nostru a reușit să câștige două titluri naționale și să doboare un record național. Mă bucur mult pentru el, îi doresc sănătate șI tot binele din lume mai ales că ieri a fost ziua lui”, a declarat Cristian Prâsneac, care a ținut să mulțumească deputatului Angelica Fodor, profesorilor de la Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei și sponsorilor Mol România, Black-Hill Vatra Dornei și Coloana Center Vatra Dornei.