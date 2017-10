Bucurestiul imbraca haine de gala in acest weekend 3-5 noiembrie, si se pregateste pentru un spectacol sportiv stralucitor, DANCEFEST 2017, pe ringul Salii Polivalente.

Cei mai buni dansatori sportivi din lume vor concura pentru castigarea aurului mondial la categoria junior 2 latino. Un sfarsit de saptamana plin de dans si energie, eleganta si talent, competitia ne va introduce intr-o atmosfera specifica petrecerilor din anii ’20, petrecerile Marelui Gatsby.

DANCEFEST va aduce in premiera nationala Campionatul Mondial junior II latino, reunind astfel sportivi din 5 continente si aproximativ 80 de tari. Malaezia, Australia, Statele Unite ale Americii, China Japonia, Filipine, Vietnam, Anglia, Franta, Spania, sunt cateva dintre tarile care si-au desemnat perechile in confruntarea mondiala, iar dintre tarile cu traditie in dansul sportiv amintim Rusia, Italia, Germania si bineineinteles Romania.

La ediția 2017 a Campionatului Mondial de Juniori II vor participa campionii și vicecampionii nationali din tarile respective prezente, România fiind reprezentata de perechile Eric Nițu-Antonia Iosub și Andrei Petcu-Bianca Buzuleac.

Numărul sportivilor ce vor evolua la Sala Polivalentă se va ridica la aproximativ 2000.

In cadrul evenimentului se va desfasura si concursul international WDSF International Open Standard si Latino la categoriile de adulti si tineret, precum si competii pe diferite nivele valorice si clase de varsta.

Competitia se va desfasura timp de 3 zile, vineri, 3 noiembrie, incepand cu orele 11:00, iar sambata si duminica, 4-5 noiembrie 2017, de la orele 9:30.

Ora 19:30 Spectacolul de gala si festivitatea de premiere.

Promo : https://www.youtube.com/watch?v=A86NeCldJtQ&t=20s

Mai multe detalii pe : https://www.dancefestopen.com/.