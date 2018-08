Municipiul Câmpulung Moldovenesc a organizat etapa finală a celei de-a II-a ediții a Campionatului Național de Alergare Montană și a II-a ediție a ”Cupei Rarăul”. Traseul a fost unul deosebit de pitoresc, dar și dificil în zona muntelui Rarău.

Competiția a fost aprig disputată și a reunit la start peste 200 de concurenți. La final, printre medaliați s-au regăsit și doi sportivi suceveni, Gabriel Bularda de la CSM Dorna Vatra Dornei s-a clasat pe primul loc la juniori, iar colegul său de club Dorin Andrei Rusu s-a situat pe poziția a III-a la tineret. Ambii atleți sunt pregătiți la clubul dornean de Cristian Prâsneac.

Rezultate consemnate la Campionatul Național de Alergare Montană și Cupa Rarăul:

Juniori feminin

I – Alesia Hecico (LPS Baia Mare)

II – Irina Bordeianu (CSS Piatra Neamț)

III – Loredana Vizitiu (LPS Botoșani)

Juniori masculin

I – Gabriel Bularda (CSM Vatra Dornei)

II – Adrian Carcea (Pandurii Tg.Jiu)

III – Peter Herman (CSS Mediaș)

Tineret feminin

I – Andreea Piscu (Pandurii Tg.Jiu)

II – Irina Bordeianu (Pandurii Tg.Jiu)

III – Maria Ciuvei (Pandurii Tg.Jiu)

Tineret masculin

I – Marius Dumitru (CSM Cluj Napoca)

II – Rareș Mikloș (CSS Sighișoara)

III – Dorin Andrei Rusu (CSM Vatra Dornei)



Seniori feminin

I – Ionela Dragomir (CSM Pitești)

II – Cristina Simion (CSA Steaua București)

III – Ingrid Mutter (SCM Cluj-Napoca)

Seniori masculin

I – Ionuț Zinca (CSA Steaua București)

II – Szabolcs Gyuri (CSM Cluj-Napoca)

III – Cristian Mușoiu (CSA Steaua București)

”Competiția a fost un success în opinia mea și am dorit ca toți cei care au participat la organizarea ei să fie mulțumiți. La final aș dori să mulțumesc la rândul meu Federației Române de Atletism, Consiliului Local, Domnului primar Mihăiță Negură, Direcției Județene pentru Sport și Tineret Suceava, echipei Salvamont, Domnului Durnac Niculai, Asociației ”Hai in Bucovina”, Domnului Damian Vlad, Jandarmeriei Montane, Scolii Post Liceale Sanitare ”Ștefan cel Mare” și nu în ultimul rând voluntarilor.

De asemenea doresc să mulțumesc sponsorilor: ICC PROD, MICOPRINT, PAPA BUN, MAGHEBO, AQUA CARPATICA, SIMER COM, S.C. SIMBA INVEST S.R.L., S.C. ENOIU S.R.L. – MAXITRANS, EDELWEISS, PRO VOGUE, MORION PROD SER S.R.L., CALCARUL GROUP, LA BACIU, BUCOVINA SHOP, BERGENBIER, RARĂU SPORTS, S.C. ALTFEL S.R.L., YULMIS FOTO.

Toți voluntarii au primit tricouri, apă, sandwichuri și la final o masă caldă. Toți participanții au primit dulciuri, apă și la final o masă caldă. Primii trei clasați la fiecare categorie de vârstă au fost recompensațI cu premii în bani, obiecte, diplome, medalii și cupe. Sper că toată lumea s-a simțit bine la acest concurs organizat la Câmpulung Molodvenesc și vor veni cu plăcere și anul viitor” a declarat Elena Erzilia Țâmpău, amfitrioana competiției de alergare monatnă.