Grandmaster in sah la nivel mondial, castigator multiplu mondial la orice campionat de sah, norvegianul Magnus Carlsen a cumparat platforma britanica pentru antrenamente in sah online, Chessable.com.

Aceasta este prima miscare a campionului, in ceea ce pare a fi planul sau de a face sahul cat mai cunoscut si de a atrage cat mai multe persoane pasionate de acest sport al mintii. Platforma are deja o baza de peste 40.000 de vizitatori lunar, conform EPA-EFE.

Pretul tranzactiei este inca un secret foarte bine pazit, partile nedorind sa dezvaluie acest aspect. Insa tranzactia vine la doar cateva luni dupa ce platforma s-a unit cu un alt website format pentru a gazdui jocuri online de sah: Chess24.com. Aceasta din urma era o platforma de streaming care gazduia campionate de sah cu jucatori din intreaga lume.

Planurile lui Magnus pentru platforma nou achizitionata

Chessable a fost lansata in 2016, de catre absolventul in Psihologie de la Universitatea Bristol, David Kramaley, Iar aceasta a gazduit atat jocuri de antrenament in sah, cat si cursuri de incepatori pana la avansati in acest sport. Magnus are de gand sa continue sectiunea educationala, oferind si materiale in plus.

Platforma are la momentul actual o multime de demonstratii despre cum sa joci sah, tutoriale video si o multime de explicatii in articole informative. Costurile unui curs sunt de pana la 150$, iar ele sunt cursuri ce te pot ajuta si in imbunatatirea memoriei si iti pot oferi o multime de insight-uri stiintifice pentru invatare.

„Suntem o platforma care va garanteaza ca va puteti aminti mereu ceea ce studiati de fapt”, a spus David Kramaley, mentionand ca Chessable foloseste tehnica de invatare a„ repetarii distantate ”, in care utilizatorilor le este amintit in mod regulat sa revizuiasca tehnicile de invatare folosite.

Aproximativ 40.000 de oameni folosesc Chessable in fiecare luna, o cifra respectabila, dar care nu este lider in industrie – Chess.com, prin comparatie, are 30 de milioane de membri. Baza utilizatorului Chessable se orienteaza catre jucatori cu mai multa experienta si include sefii mai multor companii europene si americane, a spus David Kramaley.

Asadar, intre timp, serviciile pe care Magnus are de gand sa le implementeze pe aceasta platforma, pot directiona acest sport in directia mai business. Chiar daca nu discutam de o audienta mai larga, se poate transforma rapid intr-o investitie extrem de profitabila, acum ca este detinuta de domnul Carlsen. Investitia este insa in colaborare cu alti co-fondatori. Compania este detinuta de un mix de investitori norvegieni si internationali.

Cine este Magnus Carlsen?

Poreclit „Mozart of Chess”, Magnus Carlsen a devenit maestru la varsta de 13 ani si a castigat Campionatele Mondiale de Sah pentru prima data in 2013, pe cand avea doar 22 de ani. De atunci, a devenit ca o masinarie de provocatori in sah. Acesta isi va apara din nou titlul in 2020, la campionatul de sah.

Aventura lui in domeniul sahului online il evidentiaza ca neobisnuit in randul jucatorilor de sah profesionisti. Acesta foloseste o multime de tehnici distincte in valorificarea profilului sau.

Sahul a devenit o afacere mare in ultimii ani, mai ales ca descoperirile de informatii artificiale au adus noi oportunitati in joc. Asta l-a atras pe Carlsen sa-si doreasca si o afacere in domeniu, nu doar sa fie un simplu practicand al sportului.

Numarul precis de jucatori de sah din intreaga lume este dificil de calculat, insa estimarile credibile pun cifra in jurul sutelor de milioane, asta putand duce la o afacere de miliarde de dolari, multi dintre jucatori fiind dispusi sa cheltuiasca sume considerabile pentru a-si imbunatati jocul.

Tocmai in aceasta directia s-a indreptat si compania Play Magnus AS, a carui fondator este campionul Carlsen. „Am avut o crestere mare pana acum”, a declarat Anders Brandt, presedintele Play Magnus. „Cred ca va continua sa creasca afacerea in urmatorii ani.”, declara acesta. Iar odata cu achizitionarea Chessable.com, acest lucru este inevitabil.