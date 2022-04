În weekend-ul care tocmai s-a încheiat, campusul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară a fost gazda primei ediții a ”Crosului USAMV”, competiție dedicată studenților, precum și tuturor iubitorilor de mișcare. Evenimentul a fost organizat sub egida Federației Române de Atletism, în parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal București, având-o ca ambasador pe Campioana Olimpică, Gabriela Szabo.

Încă de la primele orele ale dimineții de sâmbătă, campusul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București a fost cel mai important reper al zilei pentru iubitorii de atletism și mai ales pentru pasionații de mișcare în natură. Peste 600 de participanți cu vârste diferite, de la mic la mare, au luat parte la cele trei tipuri de trasee puse la dispoziție de către organizatori: 1km, 5km sau 10km.

Competiția sportivă, aflată la prima ediție, a fost certificată la nivel internațional de către AIMS/World Athletics. Evenimentul desfășurat în Green CampUSAMV, un campus verde de 40ha, a oferit participanților oportunitatea să descopere sau să redescopere cele mai frumoase locații din Bdul Mărăști, nr. 59, un loc recunoscut pentru deschiderea față de iubitorii de natură, de viață sănătoasă și mișcare.

Deși toți sunt mari câștigători pentru că au luat parte la această competiție, dacă doriți să vedeți clasamentele le puteți vizualiza aici – https://crosul.usamv.ro/

Evenimentul s-a bucurat de prezența unor personalități care au felicitat inițiativa universitară, printre care și Mircea Geoană – secretar general adjunct NATO, Mihaela Geoană – președinta fundației Renașterea, Thomas Răzvan Moldovan – Secretar de Stat Ministerul Sportului, campioana olimpică Gabriela Szabo și vicecampionul olimpic Marian Oprea.

Gabriela Szabo este un reper pentru tineri, un model de perseverență și de viață. A intrat în istorie câștigând premiul pentru cea mai bună atletă a lumii în 1999.

”A fost o onoare să reprezint Crosul USAMV din 2 aprilie 2022 și să susțin dezvoltarea sportului școlar și universitar. Îmi doresc să îl creștem într-o competiție națională școlară și universitară și de ce nu internațională!” Gabriela Szabo, ambasador al competiției.

”Mă bucur tare mult că acest eveniment a atras participarea unui număr atât de mare de persoane. Crosul USAMV ne-a oferit oportunitatea să ne revedem după doi ani și să redescoperim împreună campusul, alături de studenți, voluntari, participanți de toate vârstele. Vă mulțumim că ați fost prezenți la această primă ediție în număr atât de mare și vă promitem că anul viitor vom avea și mai multe surprize.” RECTOR, Prof.univ.dr. Răzvan Ionuț TEODORESCU.

Despre Universitatea de Stiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMV) este o instituţie de învăţământ superior şi de cercetare acreditată, pol de excelenţă al învăţământului universitar de specialitate, transformată constant şi consistent pe parcursul celor 170 de ani de existenţă. USAMV are peste 11.000 de studenţi, fiind definită ca „o universitate pentru viaţa şi agricultura, prin educaţie şi cercetare de inalta calitate” („Agriculture for Life, Life for Agriculture”).

USAMV are in vedere patru direcţii strategice de dezvoltare in contextul actual: invaţamant de calitate (cu accent pe abilitaţile practice urmarite de angajatori), cercetare avansată, internaţionalizare şi parteneriat cu mediul de afaceri.