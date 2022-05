Între 12 și 14 mai, campusul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va găzdui primul Congres Național Studențesc de Științe Medicale și Biologice. Evenimentul este organizat de Asociația Studenților Mediciniști și Biologi din cadrul Facultății de Medicină și Științe Biologice. Vor fi peste 150 de participanți de la nivel local și național, care vor avea ocazia să prezinte lucrări științifice realizate pe parcursul studiilor de licență și să participe la sesiuni plenare. De asemenea, Congresul va avea o importantă componentă practică, constînd în ateliere de lucru, în cadrul cărora studenții vor putea învăța diverse tehnici și vor putea să-și exerseze abilitățile. Congresul susține eforturile academice ale viitorilor profesioniști din domeniul Medicinei și din cel al Biologiei, organizînd sesiuni de prezentări ale lucrărilor realizate sub îndrumarea cadrelor didactice. Cele mai bune prezentări vor fi selectate de către un juriu și premiate, iar toate lucrările vor fi publicate într-o revistă de specialitate. Lucrările Congresului vor avea loc pe mai multe secțiuni: Medicină Generală și Asistență Medicală Generală, Nutriție și Dietetică, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală, Medicină Dentară și Tehnică Dentară și Biologie si Biochimie.

