Canalul Suez a fost dat în folosință în data de 17 noiembrie 1869, după 10 ani, 6 luni și 24 de zile de muncă istovitoare a muncitorilor egipteni conduși de un aristocrat francez încăpățânat, dar fermecător și generos, Ferdinand de Lesseps.

La ceremonie a fost prezentă o mulțime pestriță de potentați din Orientul Mijlociu și literați europeni, cum ar fi Theophile Gautier, Émile Zola și Henrik Ibsen, câteva fețe regești, inclusiv împăratul austriac Franz Joseph și împărăteasa Franței Eugénie, care era, întâmplător, și verișoara lui de Lesseps.

De Lesseps avea deja cincizeci și patru de ani când a dat prima lovitură simbolică de târnăcop la începutul construcției, pe 25 aprilie 1859. Avea deja o carieră diplomatică de succes, inclusiv câteva mandate petrecute în Orientul Mijlociu. Dar, la doar douăzeci și șapte de ani, fusese trimis la Alexandria, unde studiase planurile pentru un canal, întocmite de unul dintre inginerii lui Napoleon.

Canalul Suez face legătura între Marea Mediterană și Marea Roșie, dar adevăratul avantaj al acestuia este că permite navelor să navigheze între Marea Mediterană și Oceanul Indian și către Pacific. Traseul său avea 162 de kilometri, profitând de existența mai multor lacuri, în loc să meargă direct peste istm, pe o distanță de numai 120 de kilometri în linie dreaptă.

Canalul inițial, având secțiunea transversală de formă trapezoidală, cu baza mică jos, avea doar opt metri adâncime și 58 de metri lățime la suprafață, măsurând doar 22 de metri lățime în partea de jos. (În anii următori, acesta a fost semnificativ adâncit și lărgit.)

La început, canalul a fost deținut în comun de către francezi și de kedivul (viceregele) egiptean Ismail Pașa, dar în 1875, Benjamin Disraeli a convins parlamentul britanic să cumpere partea lui Ismail Pașa, o achiziție care a dus, fără intenție, la criza Suezului din 1956, când președintele egiptean Gamal Abdel Nasser a naționalizat Canalul.

Inaugurarea Canalului în această zi ar trebui probabil să fie numită reinaugurare.

Primul canal care traversa Istmul Suez fusese construit în secolul al XIX-lea î.Hr., fiind ulterior restaurat de conducători precum faraonul Ptolemeu al II-lea, de regele Persiei, Xerxes și de împăratul roman Traian.

