Mihai Albu (61 de ani) a anunțat în cursul zilei de ieri o veste tristă. În urma unui control de rutină, celebrul designer de pantofi a fost diagnosticat cu cancer (adenocarcinom- formă malignă) de prostată, potrivit click.ro.

Fostul soț al Iuliei Albu a fost supus unei intervenții chirurgicale realizată de Conf. Dr. Gîngu, i s-a extirpat prostata și ganglionii locali și este în continuare monitorizat. Click! a stat de vorbă cu Mihai Albu și a aflat cum se simte acum!

Ştiați mai de mult diagnostul de cancer de prostată și abia acum ați anunțat? Cum ați aflat?

Nu, nu, nu. Pur și simplu, la sfârșitul lui ianuarie am făcut niște analize, analize pe care le fac periodic. Una dintre analizele de sânge a ieșit deformată. Așa a început totul.Din acel moment au început diverse investigații. Prima dată un RMN, după care puncție, o operație cu puncție, a scos celule din prostată, la care s-a făcut biopsie, și a ieșit că este cancer, după care a urmat computer tomograf, după care scintigrafie cu substanță radioactivă. Și toate au confirmat existența cancerului și s-a hotărât o operație de extirpare a prostatei.

A avut loc deja această operație de extirpare a prostatei?

Da, a avut loc acum trei săptămâni. Aproape o săptămână am stat în spital, acum zece zile am ajuns acasă. Acum trei zile am primit biopsia. Ce mi-a scos, a dat la analiză. Și a confirmat un cancer chiar mai agresiv decât s-a crezut inițial.

