Divorțul Ronei Hartner, după trei ani de relație și la un an și jumătate de la nuntă, a luat prin surprindere pe toată lumea! La vârsta de 49 de ani, vedeta a decis că este momentul unei schimbări în viața ei, așa că de două luni este deja o femeie liberă, potrivit click.ro.

“Nu am avut chef să atrag pe nimeni în hăul în care am căzut eu, cu insomnii, cu tot, că transmiți oamenilor o stare de rău că nu ai depășit tu momentul, nu are lumea nevoie de asta. Cu credință, împărtășanie în fiecare zi, spovedanie, binecuvântare, îl binecuvântam pe el la distanță, îl iertam…am trecut peste! Și acum, la două luni distanță, suntem din nou prieteni, civilizați, amândoi am depășit criza dar știm că împreună nu se poate”, a povestit Rona despre despărțire, conform sursei citate.

