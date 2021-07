Scandalul iscat de activistul de mediu, Tiberiu Bușutar din Moldovița care a publicat pe facebook pasaje dintr-o conversație a sa privată cu șeful Gărzii Forestiere Suceava, Mihai Gășpărel, în care îi spune ”te iubesc” a atras reacția instituției forestiere. În replica trimisă de Garda Forestieră Suceava se arată că mesajul de iubire era adresat de fapt soției lui Mihai Gășpărel fiind trimis din greșeală activistului de mediu. Iată replica Gărzii Forestiere Suceava:

”Având în vedere articolele apărute în presă prin care se încearcă denigrarea inspectorului șef al Gărzii Forestiere Suceava, cu folosirea unui fragment, scos din context, dintr-o conversație privată purtată de către acesta cu activistul de mediu T. Boșutar în luna august 2017, dorim să facem următoarele clarificări|:

Domnul T. Bosutar, a dat publicității un fragment din conversația purtată în luna august 2017 prin intermediul unei rețele de socializare, având cunoștință de faptul că mesajele transmise de inspectorul șef al Gărzii Forestiere Suceava, ce fac obiectul articolului de presă, erau eronat postate în conversația dintre cei doi, acestea fiind de fapt adresate soției inspectorului șef. Deschiderea și modul prietenesc prin care inspectorul șef a încercat să-și scuze greșeala de a posta aspecte ce privesc spațiul personal al acestuia fac obiectul unei campanii purtate în spațiul public menite să discrediteze persoana acestuia. Acestea sunt scoase din context și interpretate tendențios cu scopul de a compromite prin orice mijloace persoana domnului Mihai Gășpărel. Din păcate, aceste campanii de compromitere publică a unor funcționari publici, folosind aspecte din viața privată, fără niciun alt argument care să privească capacitatea și pregătirea profesională, au devenit principala metodă prin care buna credință a societății civile este indusăîn eroare.

Reiterăm pe această cale convingerea de a continua și intensifica demersurile și procedurile legale menite să stopeze și să pedepsească orice încălcare a legislației silvice, indiferent de amploarea și mijloacele prin care se încearcă denigrarea și încercările de compromitere a probității morale ale conducerii și colectivului Gărzii Forestiere Suceava”.

De menționat că dezvăluirea activistului de mediu vine într-un moment în care Mihai Gășpărel se afla în cărți pentru preluarea șefiei Gărzii Naționale Forestiere.