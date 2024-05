Vara aceasta mai jucăm la o nuntă! Daliana Răducan a dezvăluit că a stabilit data nunții cu prezentatorul Antenei 1, Răzvan Simion. Cei doi logodnici au trimis deja invitațiile pentru marele eveniment, notează click.ro.

Daliana Răducan (33 de ani) și Răzvan Simion (43 de ani) formează un cuplu de aproape 3 ani. Șarmantul prezentator de la matinalul Antenei 1 și-a cerut iubita de soție, anul trecut, iar în curând cei doi vor face marele pas.

„Cred că am îndeplinit cumva criteriile până acum. Noi suntem logodiți de aproape un an și urmează să ne căsătorim vara aceasta. Cred că el și-a dorit un companion de viață pe care să simtă că se poate baza, cu care să simtă că se poate dezvolta, cu care știe că poate să își clădească o viață frumoasă. Am plănuit toate detaliile. Am început, am dat drumul la rochia de mireasă, am trimis invitațiile”, a dezvăluit Daliana Răducan, invitată în cadrul podcastului „Conversații Liminale”, conform sursei citate.

Anul trecut, Răzvan Simion a dezvăluit că nașii, care le vor sta alături atunci când vor păși la altar, nu sunt persoane publice.

