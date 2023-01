Ion Țiriac îi plânge de milă Simonei Halep. Fostul mare jucător de tenis spune că, în urma suspendării, sportiva pierde milioane de euro. Afaceristul a precizat și când o vom vedea din nou pe teren pe constănțeancă, potrivit click.ro.

Simona Halep este suspendată provizoriu și așteaptă încheierea procesului, după ce a fost depistată pozitiv la turneul US Open 2022. Ion Țiriac crede că fosta lideră mondială nu s-a dopat în mod conștient.

„Care doping? Adică una la 31 de ani începe să ia doping acum? Ce să facă cu dopingul? Însă este încâlcită treaba, macularistica asta te ține ani și ani, iar pe urmă nu poți să spui cine e de vină. Cine e de vină pentru șase luni, opt luni, un an, cât nu o să mai joace? Ea într-un an face 10 milioane de euro. Cine i le dă înapoi? Are destul, nu e o problemă că moare de foame“, a precizat Țiriac, potrivit Adevărul.

