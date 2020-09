Candidaţii PNL la alegerile locale din Forăşti îl acuză pe primarul PSD al comunei, Avrămia Brăduţ, că transportă alegători cu maşina la secţiile de votare. O sesizare în acest sens a fost depusă de Ionela Lăzărică, soţia candidatului PNL pentru funcţia de primar în Forăşti, Nicolae Clement Lăzărică. Ionela Lăzărică este pe lista PNL pentru Consiliul Local Forăşti din partea PNL. Aceasta a prezentat şi mai multe fotografii în care primarul Avrămia Brăduţ transportă personal locuitori din comună spre secţiile de votare, cu o maşină marca Peugeot 407.

, 8.2 out of 10 based on 12 ratings