După ce a participat la inaugurarea terminalului pentru transbordarea cerealelor din vama Dornești, președintele PNL Suceava Gheorghe Flutur a fost prezent, în această după amiază, la lansarea a doi candidați de primari liberali. În comuna Dornești, Gheorghe Flutur a participat la o întâlnire cu electoratul pentru susținerea candidaturii pentru un nou mandat a actualului primar liberal Gheorghe Luță. „Gheorghe Luță este un primar foarte harnic, exigent, care a modernizat comuna Dornești, a făcut proiecte de aducțiune de apă și canal, a asfaltat și betonat drumuri, a îndiguit zone de risc la inundații”, a spus Gheorghe Flutur. În cadrul întâlnirii, atât primarul Gheorghe Luță, cât și locuitorii din Dornești i-au solicitat lui Gheorghe Flutur să susțină trecerea din terenul statului a câteva zeci de hectare pentru construcția de locuințe pentru tineri. Oamenii i-ai arătat lui Gheorghe Flutur că Agenţia Domeniilor Statului (ADS) deține peste 300 de hectare de teren „lucrate de clienți vechi ai pesediștilor”, în condițiile în care comuna are nevoie de teren pentru locuințe destinate tinerilor.

La rândul lui, președintele Flutur a vorbit despre posibilitatea aducerii gazului metan în comună, având în vedere că magistrala este destul de aproape de Dornești. El i-a anunțat ca începând de luni se va turna covor asfaltic pe drumul național Rădăuți – Ratoș. Președintele PNL Suceava a făcut referire și la marele proiect Dornești la autostradă, pentru ca Autostrada A7 trece prin partea estică a acestei comune. „În Dornești vor fi și alte investii în legătură cu zona de frontieră cu Ucraina, iar un prim exemplu este investiția de 10 milioane de euro în terminalul de transbordare a cerealelor care a fost inaugurată astăzi, unde vor lucra peste 50 de oameni, probabil cei mai mulți localnici”, a mai spus Gheorghe Flutur.

Tot astăzi, președintele PNL Suceava Gheorghe Flutur a fost prezent și în comuna Slatina, acolo unde a avut o întâlnire cu cetățenii prezenți la lansarea candidaturii pentru funcția de prima a acestei comune, tânărul inginer Adrian Gemanaru. „Acesta este un familist convins, un tânăr fermier, om cu inițiativă și cu proiecte curajoase pentru comuna Slatina”, a dat asigurări Gheorghe Flutur. El a dus aminte că drumul județean care traversează localitatea Găinești a fost modernizat de Consiliul Județean Suceava. „Comuna Slatina s-a schimbat în bine după ce acest drum s-a modernizat. Dar oamenii au nevoie și de extinderea rețelei de apă și canalizare, au nevoie de gaz metan, au nevoie de cămin cultural și doresc descâlcirea cadastrării terenurilor care în loc să lămurească mai mult a încâlcit situațiile toate aceste probleme. Toate acestea dar și multe altele investiții sunt în programului candidatului liberal pentru funcția de primar Adrian Gemanaru”, a încheiat Gheorghe Flutur.