Candidatul Alianței Dreapta Unită (USR-PMP-Forța Dreptei), Marian Andronache a votat astăzi la secția din incinta Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, alături de el fiind echipa sa pentru Consiliul Local Suceava. Marian Andronache a spus că a votat pentru un nou început a municipiului Suceava. „Am venit pentru a vota viitorul orașului Suceava. Pentru a vota o Suceava a bunului simț, o Suceava normală. Am venit astăzi să votez cu o echipă puternică, o echipă unită, o echipă performantă, care nu poate fi șantajată și care va onora fără probleme toate proiectele pe care le-a transmis sucevenilor. Sunt convins că astăzi sucevenii vor ieși la vot. Ceea ce am făcut și eu și ei vor face la fel. Nu-și vor irosi votul pe oameni care nu-l merită. Astăzi am votat pentru o Suceava modernă, pentru un nou început a Sucevei. Cu Dumnezeu înainte”, a transmis Marian Andronache.